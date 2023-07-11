Про це 24 Каналу сказала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Касетний боєприпас збільшує площу ураження, а це означає, що застосований на полі бою, там де є скупчення ворога, він дасть більші результати бойової роботи, ніж інші снаряди.

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"Використання касетних боєприпасів у світі тяжіє до заборони, оскільки вони мають надзвичайну дію, – отже, їх застосування має бути дуже обережним, з урахуванням норм міжнародного права. Застосовуватимемо їх саме у такому сенсі, – там де є скупчення ворога та ворожої техніки, спрямовуючи виключно на позиції окупантів", – запевнила речниця ОК "Південь".

Вона нагадала, що Україна має справу з країною-агресоркою, населення якої у п'ять разів перевищує наше. Тому нам потрібна зброя, яка допоможе вирівняти цей баланс.

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"Снарядний голод"

Ані Північноатлантичний альянс, ані Європа, ні жодна країна світу не готувались до такої тривалої та жорстокої війни, у якій опинилася Україна. Тієї кількості зброї, яка є необхідною, щоб вгамувати такого божевільного ворога, не було ні у кого.

"Нині всі країни усвідомлюють: щоб підтримати Україну, необхідні певні потужності, зокрема й щодо кількості боєприпасів. Вони переорієнтовують своє виробництво, адже очевидно, що ворог зупинятись не збирається, він продовжує погрожувати цілому світу", – повідомила Гуменюк.

Касетні боєприпаси Касетні засоби ураження містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів (суббоєприпасів), які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.



Використання касетних снарядів заборонене міжнародним правом, оскільки вони мають невибіркову дію та завдають значних ушкоджень.

Озброєння для України