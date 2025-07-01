После ракетно-дронового удара: на Львовщине нашли смертельно опасные кассетные боеприпасы

После недавнего ракетно-дронового удара по территории Дрогобычской общины на месте попадания обнаружили опасные кассетные боеприпасы, которые опасны для жизни.

Указывается, что радиус поражения таких боеприпасов составляет до 30 метров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

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На месте обстрела на Львовщине фиксируют кассетные боеприпасы

На вид это круглые, серые предметы, могут быть частично прикрыты обломками или грунтом. Отмечается, что они особенно опасны в радиусе 30 метров.

Сейчас место контролируется соответствующими службами и обследуется взрывотехниками. Территорию промаркировали табличками "Опасно мины".

Подчеркиваем: категорически запрещено приближаться к промышленному объекту, который подвергся попаданию. Это смертельно опасно,

– обратились к жителям в городском совете.

Жителей также призвали:

не приближаться к месту обстрела;

не фотографировать и не распространять местоположение взрывоопасных предметов;

не касаться подозрительных предметов, не копать, не пытаться их перенести.

в случае обнаружения подозрительных предметов – сразу звонить по телефону 102.

В Дрогобычском горсовете сообщили, что о работах по разминированию будут сообщать дополнительно.