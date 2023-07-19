Будем использовать на своей земле: Зеленский пригрозил оккупантам кассетными снарядами

В преддверии США передали Украине кассетные боеприпасы. Это наделало немало шума среди оккупантов. В то же время Владимир Зеленский поспешил успокоить мировое сообщество.

Общаясь с журналистами из африканских стран, глава государства очертил, где буду использовать кассетные боеприпасы, передает 24 Канал. По словам Владимира Зеленского, ими будут бить исключительно по территории Украины.

Смотрите также Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ

Украина продолжит защищать родную землю

Глава государства подчеркнул, что кассетные снаряды Украина получила в 2023 году. То есть через 9 лет войны России против нашего государства. За это время страна-агрессор использовала разное оружие, "запрещенное оружие, включая кластерные боеприпасы".

Владимир Зеленский добавил, что 9 лет назад Украина "начала говорить, что нам нужна помощь". Прежде мы просили мир, чтобы давили на Россию и запретили использование кассетных боеприпасов против украинцев. Впрочем, за эти годы ничего не изменилось: враг как бил этими снарядами, так и продолжает это делать.

Он добавил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы. Но никто не имеет доказательств того, что наше государство использует их на территории России. В то же время глава государства подчеркнул, что на фронте ими будут бить по оккупантам.

Справедливое возмездие россиянам

Да, на поле боя, теперь против врага, на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо,

– заявил Зеленский.

Напомним, что 13 июля в Пентагоне подтвердили, что Украина получила от США кассетные боеприпасы Соответствующее заявление сделал директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов США Дуглас Симс.

Заметим, что Джо Байден до последнего не хотел отдавать Украине кассетные боеприпасы. Он подчеркнул, что наше государство дало обязательство, что не будет использовать их для атак по России.

В то же время президент США отметил, что кассетные боеприпасы нам предоставили по еще одной важной причине. Речь идет об определенном дефиците снарядов. Пока их производят, Украина получит для резерва кассетные, чтобы продолжить контрнаступательные операции.