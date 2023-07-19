Практически невозможно защититься: можно ли использовать кассетные снаряды в Бахмуте

Кассетные боеприпасы, переданные Украине США, поспособствуют наступлению Сил обороны. От этого оружия российским оккупантам почти невозможно скрыться.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как известно, кассетные боеприпасы уже привезли в Украину.

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"Кассетные боеприпасы могут взрываться как на земле, так и не долетая до нее. Тогда почти невозможно защититься – разве что в укрепленных блиндажах. В окопах защиты от такого подрыва нет", – отметил Гетьман.

Что такое кассетные боеприпасы

Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

ВСУ могут применить кассетные боеприпасы в Бахмуте

Как известно, Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения.

Поскольку Бахмут практически уничтожен дотла и там не осталось гражданского населения, Силы обороны могут накрывать его этими боеприпасами. Если там и остались жители, защитники точно знают, где они находятся, и не будут бить по этим местам.

Кассетные боеприпасы для Украины: коротко