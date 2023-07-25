Оружие истощения: как кассетные боеприпасы помогут ВСУ на поле боя

США передали Украине кассетные боеприпасы, которые облегчат защитникам работу по освобождению территории нашего государства. Такое оружие может серьезно истощить врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, кассетные боеприпасы могут накрыть площадь футбольного поля.

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"Кассетные боеприпасы – это оружие истощения. Если обычными боеприпасами мы можем убить 50 врагов за день, то кассетные повышают этот показатель на 20%", – отметил Черник.

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К тому же для эффективного удара требуется гораздо меньший залп – только два или три снаряда.

Кассетные боеприпасы отнимают время противника

Заряд не может уничтожить танк, но обязательно повредит его, например системы прицеливания. Чтобы убрать поврежденную технику с поля боя для ремонта, враг вынужден отрывать мото- и человеческий ресурс.

"Это не вундерваффе, которая изменит ход войны и поле боя, но существенно улучшит поражение техники противника", – констатировал Черник.

Что такое кассетные боеприпасы

Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

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