Все время нарушает верховенство права, – евродепутат из Венгрии высказала, что думает об Орбане

Виктор Орбан неоднократно создавал препятствия Украине и делал скандальные заявления, которые подыгрывали Кремлю. Однако не все венгерские политики одобряют его пророссийские действия.

Евродепутат из Венгрии Каталин Чех в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснила свое отношение к скандальному Виктору Орбану. Она является соучредителем венгерской оппозиционной партии "Моментум".

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Заслуживает ли Венгрия санкций из-за Орбана

Недавно Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал Совет ЕС активизировать статью 7 против Венгрии. Эта статья позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Наша журналистка спросила евродепутата, есть ли необходимость в том, чтобы ограничить право голоса венгерского правительства.

С тех пор как Виктор Орбан находится у власти, он все время нарушает верховенство права, нарушает европейское законодательство, и более пяти лет против него в Совете ЕС продолжается процесс по статье 7. И я думаю, что сейчас самое время рассмотреть вопрос о голосовании по этому поводу,

– заявила Каталин Чех.

Как пояснила евродепутат, если другие члены Совета не убеждены, что проблемы с верховенством права решены, то есть санкция согласно европейскому законодательству, которой нужно придерживаться сообществу с верховенством права. Она выразила надежду, что Совет ЕС будет действовать ответственно.

Другие заявления евродепутата об Орбане

Каталин Чех в интервью заявила, что российская пропаганда проникла в венгерскую общественную полемику. По ее словам, это делает ЕС слабее, а Венгрию – менее безопасной. Также это помогает Владимиру Путину.

Венгерский евродепутат заметила, что государственные СМИ Виктора Орбана фактически стали рупором Russia Today или Sputnik, то есть рупором Кремля. Однако даже при условии дезинформации большинство венгров сопереживают Украине.

Также Каталин Чех в интервью призналась, что обрадовалась отсутствию Орбана на голосовании за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. По ее мнению, Евросоюз нужно реформировать, чтобы избегать ситуаций, как в случае с венгерским премьером.

Каталин Чех – заместитель председателя проевропейской политической группы Европарламента Renew Europe и член комитета иностранных дел и комитета по вопросам бюджета. В 2017 году она стала соучредителем венгерской центристской оппозиционной партии "Моментум", а в 2019 – евродепутатом.