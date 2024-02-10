Все время нарушает верховенство права, – евродепутат из Венгрии высказала, что думает об Орбане
Виктор Орбан неоднократно создавал препятствия Украине и делал скандальные заявления, которые подыгрывали Кремлю. Однако не все венгерские политики одобряют его пророссийские действия.
Евродепутат из Венгрии Каталин Чех в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснила свое отношение к скандальному Виктору Орбану. Она является соучредителем венгерской оппозиционной партии "Моментум".
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Заслуживает ли Венгрия санкций из-за Орбана
Недавно Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал Совет ЕС активизировать статью 7 против Венгрии. Эта статья позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Наша журналистка спросила евродепутата, есть ли необходимость в том, чтобы ограничить право голоса венгерского правительства.
С тех пор как Виктор Орбан находится у власти, он все время нарушает верховенство права, нарушает европейское законодательство, и более пяти лет против него в Совете ЕС продолжается процесс по статье 7. И я думаю, что сейчас самое время рассмотреть вопрос о голосовании по этому поводу,
– заявила Каталин Чех.
Как пояснила евродепутат, если другие члены Совета не убеждены, что проблемы с верховенством права решены, то есть санкция согласно европейскому законодательству, которой нужно придерживаться сообществу с верховенством права. Она выразила надежду, что Совет ЕС будет действовать ответственно.Обратите внимание! Каталин Чех – заместитель председателя проевропейской политической группы Европарламента Renew Europe и член комитета иностранных дел и комитета по вопросам бюджета. В 2017 году она стала соучредителем венгерской центристской оппозиционной партии "Моментум", а в 2019 – евродепутатом.
Другие заявления евродепутата об Орбане
- Каталин Чех в интервью заявила, что российская пропаганда проникла в венгерскую общественную полемику. По ее словам, это делает ЕС слабее, а Венгрию – менее безопасной. Также это помогает Владимиру Путину.
- Венгерский евродепутат заметила, что государственные СМИ Виктора Орбана фактически стали рупором Russia Today или Sputnik, то есть рупором Кремля. Однако даже при условии дезинформации большинство венгров сопереживают Украине.
- Также Каталин Чех в интервью призналась, что обрадовалась отсутствию Орбана на голосовании за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. По ее мнению, Евросоюз нужно реформировать, чтобы избегать ситуаций, как в случае с венгерским премьером.