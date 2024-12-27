В России впервые прокомментировали сбивание самолета Embraer 190

В Росавиации впервые высказались об авиакатастрофе с самолетом Embraer 190, которая произошла под Актау 25 декабря. Там отметили, что российская сторона готова сотрудничать с Казахстаном и Азербайджаном для расследования трагедии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В то же время там ни слова не сказали о причине катастрофы с Embraer 190.

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Что сказали в Росавиации о катастрофе с Embraer 190

Глава Росавиации Дмитрий Ядров, комментируя авиакатастрофу под Актау, отметил, что российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии.

По словам российского чиновника, необходимо "тщательно и полностью выверить все обстоятельства того, что произошло". Он также отметил, что ситуация в этот день и в это время в районе аэропорта Грозный "была очень сложной".

Ядров отметил, что якобы украинские боевые беспилотники в это время делали "атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ" и поэтому в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", что предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

Кроме того, в районе аэропорта Грозный был густой туман. На высоте 500 метров было две попытки посадить самолет в воду,

– сказал глава Росавиации.

Он также отметил, что командиру самолета предлагали для посадки другие аэропорты, но тот "решил следовать в аэропорт Актау".

"Много разных обстоятельств, которые следует совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы", – рассказал Ядров.

К слову, источники в азербайджанском правительстве рассказали журналистам, что самолет Embraer 190 действительно был сбит российской ракетой типа "земля – воздух". Собеседники также отметили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы, которые посылал командир борта.