Россия наплевала на историческое решение ЕСПЧ: реально ли ее наказать и заставить заплатить

9 июля 2025 года Большая Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) объявила решение, которое в будущем станет основой для наказания государства Россия как инициатора и зачинщика вооруженной агрессии против Украины и ответственного за многочисленные военные преступления и преступления против человечности.

ЕСПЧ объявил решение по делу "Украина и Нидерланды против России" (№№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22), удовлетворив большинство жалоб Украины относительно административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, а также – уже во время полномасштабного вторжения России, что началось 24 февраля 2022 года.

В Украине решение суда уже называют историческим, а в России усиленно делают вид, что ничего не произошло и выполнять конечно же не собираются. 24 Канал объясняет, что произошло и какие будут последствия.

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При чем здесь Нидерланды и кто еще присоединился к иску в ЕСПЧ

Королевство присоединилось к иску, поскольку является пострадавшей стороной в деле о сбивании россиянами гражданского самолета рейса MH17, когда погибли 298 человек.

По этому делу проходил отдельный суд – в Нидерландах и приговоры получили непосредственные исполнители преступления. Сейчас же ЕСПЧ установил, что за Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко стоит государство Россия.

К делу в ЕСПЧ также присоединились еще 26 государств-участниц Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Соединенное Королевство).

А также неправительственные организации – Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека, Центр права в области прав человека Ноттингемского университета, Фонд "Авиакатастрофа MH17".

Кроме того, некоторые заявители в четырех делах, возбужденных родственниками лиц, погибших во время сбивания самолета рейса MH17, получили разрешение на подачу письменных заявлений о вступлении в дело в качестве третьей стороны на стадии рассмотрения дела по существу.

Почему это решение настолько важно, что его уже назвали историческим

Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда по делу "Украина и Нидерланды против России" историческим и это действительно так, ведь это дело является, вероятно, самым масштабным и важным в истории Европейского суда по правам человека.

По его словам, Суд отметил, что действия России в Украине являются беспрецедентными в истории Совета Европы, и что характер и масштаб насилия, а также зловещие заявления российского руководства относительно государственности Украины, ее независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе.

Стоит понимать, что решение исключительное. Потому что обычно суды ограничиваются только обстоятельствами дела, предоставленными сторонами доказательствами преступлений, и все. А здесь – очень широко и смело это прописано как в решении, так и в пресс-релизе, куда выносят обычно только основные выводы. Поэтому это решение ЕСПЧ – прямая констатация "пробуждения Европы".

Действительно, ЕСПЧ поставил точку в деле, длившемся более 10 лет (с января 2023-го рассматривалось по существу) и встал на сторону Украины.

За такие выводы международного судебного органа, которые уже важны не только для Украины, но и других стран, мы очень боролись в этом процессе. Только эти выводы как ничто говорят о том, что правда и справедливость побеждает любую пропаганду,

– отметила уполномоченная Министерства юстиции по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, комментируя решения суда.

Это первый случай, когда международный суд признает именно Россию как государственное образование, а не просто ее граждан, виновной в катастрофе MH17.

Также ЕСПЧ впервые среди международных судов официально признал, что Россия является стороной конфликта в войне в Украине, начиная с 2014 года (то есть оккупации Крыма и части Донбасса), а не только со времени полномасштабного вторжения. Таким образом, был разрушен российский лживый нарратив о "гражданской войне в Украине" и "восставших народах Донбасса и Луганска", которые вдруг нашли в шахтах оружие.

Кроме того, ЕСПЧ признал, что Россия нарушила международное право во время полномасштабного вторжения и является ответственной за военные преступления, а также массовые и системные нарушения прав человека.

О каких нарушениях говорится:

массовое и неизбирательное применение кассетных боеприпасов, неуправляемых ракет и бомб против гражданских лиц и четко обозначенных гражданских объектов, а также в населенных пунктах;



Надпись "Дети" возле драмтеатра в разрушенном Мариуполе стала доказательством того, что Россия сбрасывает бомбы на гражданские объекты / Скриншот

нарушение обязательств по защите гражданского населения во взятых в осаду городах в 2022 году (Мариуполь, Изюм, Чернигов и т.д.)

похищения, незаконные аресты и взятие в плен гражданского населения, принудительный труд;

внесудебные казни, жестокое обращение и пытки гражданских пленных и украинских военнопленных;

массовые принудительные депортации гражданского населения и меры по "фильтрации";

запугивание, преследования и притеснения всех религиозных групп, кроме "Украинской православной церкви Московского патриархата" (так называемой УПЦ МП);

серьезные вмешательства в свободу распространения и получения информации;

силовые разгоны российскими военными мирных протестов в оккупированных городах в марте и апреле 2022 года;

уничтожение, разграбление и экспроприация без компенсации имущества, принадлежащего гражданским лицам и частным предприятиям на оккупированных территориях;

систематическое подавление бытования украинского языка, а также существование массовых практик идеологической обработки школьников;

похищение, депортация в Россию и усыновление украинских детей;

дискриминация по политическим убеждениям и национальному происхождению;

непроведение расследования достоверных обвинений в административных нарушениях или непредоставление какой-либо компенсации.

нарушение прав родственников жертв сбитого россиянами самолета рейса МН17.

Суд признал, что Россия несет ответственность за действия российских вооруженных сил и вооруженных сепаратистов, продемонстрировала пренебрежительное отношение к жизни гражданских лиц и отдельно нарушила право на жизнь.



Суд также пришел к выводу, что было нарушено обязательство проводить расследование и сотрудничать в международном расследовании причин катастрофы МН17. Это привело к длительным глубоким страданиям ближайших родственников жертв.

Почему здесь не полный перечень нарушений

ЕСПЧ имеет юрисдикцию только в отношении стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия это сделала в свое время, но вышла из Конвенции 16 сентября 2022 года. Поэтому ЕСПЧ был ограничен временными рамками российских преступлений.

Решение авторитетного суда детальное и составляет 500 листов текста. В нем ЕСПЧ скрупулезно детализирует многочисленные преступления россиян, что подтверждает и удостоверяет, что Россия ведет кампанию на уничтожение Украины как таковой и как субъекта международного права, отрицая право Украины на существование.

Это прямо прописано в решении Суда – ч.IV (D) пункт 177:

...события в Украине не имеют прецедента в истории Совета Европы. Характер и масштабы насилия, а также угрожающие заявления относительно государственности Украины, ее независимости и самого права на существование представляют угрозу для мирного сосуществования, которое Европа долгое время считала само собой разумеющимся. Как уже отмечалось, эта опасная риторика иногда распространялась и на другие государства-члены Совета Европы, в частности Польшу, Молдову и страны Балтии. Эти действия имеют целью подорвать саму основу демократии, на которой базируются Совет Европы и его государства-члены, путем уничтожения индивидуальных свобод, подавления политических свобод и откровенного пренебрежения верховенством права. Ни в одном из конфликтов, ранее рассматривавшихся Судом, не было такого почти всеобщего осуждения "грубого" пренебрежения государством-ответчиком принципами международного правового порядка, установленного после Второй мировой войны, и таких четких мер, принятых Советом Европы для санкционирования неуважения государства-ответчика к фундаментальным ценностям Совета Европы: мира, как уже подчеркивалось, но не менее важного человеческой жизни, человеческого достоинства и индивидуальных прав, гарантированных Конвенцией.

ЕСПЧ констатировал, что действующий в России политический режим несовместим с принципами существования государств Совета Европы, российская агрессия не ограничивается Украиной, а является глобальной угрозой, которая ставит под сомнение саму идею сосуществования государств в правовом поле, а значит – несет экзистенциальную угрозу не только Украине, но и всей Европе.

При этом ни в одном из предыдущих конфликтов, которые рассматривались ЕСПЧ, не было столь единодушного осуждения со стороны международного сообщества вопиющего пренебрежения государства-ответчика к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны, а также столь четких мер, принятых Советом Европы против неуважения этого государства к основополагающим ценностям Совета Европы.

В переводе с юридического языка это означает, что судьи шокированы от хамской дерзости россиян, которые грубо и с особым цинизмом нарушают буквально все возможные правила.

Какова реакция России В государстве-агрессоре на решение ЕСПЧ отреагировали вполне ожидаемо и заявили, что считают его ничтожным и конечно же не собираются выполнять. Другого от россиян никто и не ожидал, и радоваться пока им рано.

Почему Россия все равно за все заплатит

Россия действительно не выполняет решения ЕСПЧ с 2022 года, также 16 сентября 2022 года Россия поспешно вышла из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и сейчас считает, что может позволить себе буквально все. Ведь юрисдикция суда распространяется только на страны, ратифицировавшие Конвенцию.

Поэтому российские СМИ и пропагандисты частично правы, когда говорят, что решение ЕСПЧ сейчас имеет скорее символический характер. Но только сейчас, когда Россия еще имеет силы вести войну и подпитывать свою теперь официально преступную агрессию ресурсами.

Впрочем, Россия успела наделать много бед, пока не вышла из Конвенции, а ЕСПЧ – это институт, который играет в долгую и закладывает основы для решений и действий на годы вперед. Фактически оно фиксирует противостояние между цивилизованным миром и Россией. А оно не в пользу агрессора, у которого ресурсы исчерпываются и довольно стремительно.

Это означает, что вскоре Россия уже не сможет вести боевые действия, а это неизбежно приведет и к краху режима Путина. И он об этом хорошо знает, иначе не говорил бы об этом при первой же возможности.

Они все время нас прячут. Сами скоро сдохнут там,

– Путин 27 июня нахваливал собственную мощь на Евразийском экономическом форуме в Минске и противопоставляет Россию ЕС.

Но радоваться Путину нечего, потому что заявленный им рост ВВП России в 2024 году в 4,3% – это откровенные "потемкинские деревни", а перегретая экономика и раздутый до невозможности ВПК уже пожирает социалку и уничтожает целые сектора экономики.

Сейчас же, когда решение ЕСПЧ зафиксировало официально преступность российского режима, должны исчезнуть последние аргументы у противников усиления санкций против России. А значит – следующий 18-й пакет сделает агрессору еще больнее и еще больше приблизит Россию к гибели.

Путин также не вечен. Сейчас ему уже 72 года (напомним, Брежнев умер на 76 году жизни, Сталин – на 74-м, Андропов – в 69, а Ленин – вообще в 53). Таким образом, рано или поздно – режим Путина падет и Россия окажется в очень трудной и турбулентной ситуации. И тогда будет вынуждена заплатить за все свои преступления.

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Собственно, стараниями Путина, она уже там, но режим держится на его авторитете и репрессиях. Когда же тирана не станет (или устранят) недоимперия посыплется и пойдет на новый цикл попрошайничества по миру и выпрашивание очередных "ножек Буша". Такое в истории уже было много раз и обязательно произойдет снова.

Из-за того, что Россия не сотрудничает ни с ЕСПЧ, ни с Советом Европы, Европейский суд в сегодняшнем решении также указал, что будущий вопрос о справедливой сатисфакции. Они должны будут рассматривать в рамках компенсационного механизма, который сейчас создает Украина (под эгидой Совета Европы международный Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, RD4U – 24 Канал). То есть сейчас идет этап создания компенсационной комиссии, реестр убытков уже функционирует и постепенно наполняется для того, чтобы был механизм будущих потенциальных выплат, которые бы смогли получить пострадавшие от вооруженной агрессии России,

– уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко объяснила, как будет работать схема возмещения.

Именно на этот период и рассчитано решение ЕСПЧ и другие будущие решения, дорогу которым оно открывает (потому что это лишь этап для дальнейших дел и производств). Поэтому пока в условной Гааге будут судить путинских сатрапов или его самого (если он доживет), Россия и россияне будут расплачиваться за преступления, каяться и менять себя в лучшую сторону. Только при этом условии Украина и цивилизованный мир смогут их со временем простить. Но также они должны знать, что никто не забудет ни одной жизни, которую они забрали.