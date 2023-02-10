Путин становится вровень с Каддафи, – Денисенко о причастности главы Кремля к сбитию самолета MH17

Международные прокуроры заканчивают расследование сбивания малазийского самолета МН17 пророссийскими боевиками в 2014 году. Представители обвинения заявили журналистам, что обнаружили признаки того, что президент России Владимир Путин напрямую согласовал применение в Украине российской ракетной системы, сбившей этот самолет.

Запад впервые прямым текстом говорит, что Путин является убийцей. Причем говорит это на очень высоком уровне. Об этом 24 Канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Огромный посыл для всего Запада

По его мнению, теперь глава Кремля становится вровень с Каддафи, Хаменеи и другими лидерами определенных стран, которые были изолированы от мира со всеми вытекающими последствиями для себя.

Какие последствия будут для Путина после расследования катастрофы боинга МН17: смотрите видео

Это огромный посыл всему Западу – с одной стороны о прекращении коммуникации с Путиным. А с другой, если эти вещи будут развиваться, на уровне "большой 20" у Путина будут большие проблемы с возможностями коммуникаций, в том числе с лидерами Китая и Индии,

– подчеркнул советник министра внутренних дел.

Однако Вадим Денисенко отметил, что пока это предварительные выводы. Об этом еще рано говорить – надо посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше.

Расследование катастрофы боинга на Донбассе: что известно

В июне 2022 года в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по делу об уничтожении MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длилось с марта 2020 года. Параллельно с этими слушаниями, Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

17 ноября 2022 года международный суд в Нидерландах признал российского террориста Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко причастны к сбитию самолета МН17. Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения решения суда. Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное заключение для всех обвиняемых. Леонид Харченко – гражданин Украины. Двое других причастных к сбитию боинга – граждане России.

В начале февраля 2023 года совместная следственная группа, работавшая с делом об уничтожении самолета MH17 в небе, заявила о завершении расследования. В то же время были опубликованы материалы, свидетельствующие о том, что именно Путин лично принял решение о предоставлении террористам ЗРК "Бук", которым сбили самолет. На брифинге следователи опубликовали записи телефонных разговоров, которые фактически являются доказательством непосредственной причастности Путина к трагедии.

Во время пресс-конференции в Гааге заместитель генерального прокурора Нидерландов Дигна ван Бутзелар объявила о приостановлении расследования. Причиной называют то, что следствие достигло своего предела.