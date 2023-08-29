Авиакатастрофа на Житомирщине: началась расшифровка черных ящиков

Эксперты начали расшифровывать черные ящики по авиакатастрофе, которая произошла на Житомирщине. Кроме того, уже допрошено 30 свидетелей, а также назначено 8 экспертиз.

Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Кроме того, штаб Воздушных сил проведет внутреннее расследование из-за авиакатастрофы самолетов L-39 в Житомирской области, передает 24 Канал.

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Допросили свидетелей и начали расшифровку

Сафьян сообщила, что специалисты начали расшифровку бортовых самописцев – черных ящиков. Особое внимание будет уделено техническим характеристикам, чтобы установить точную причину авиакатастрофы.

Особое внимание будет уделено работе части механизмов самолетов, то есть техническим характеристикам. Экспертиза будет особенно тщательной, чтобы установить, что могло стать причиной этой ужасной авиакатастрофы,

– заявила Сапьян.

В ГБР также сообщили, что началось восемь экспертиз, которые должны доказать, что: либо самолеты были неисправными, либо это была ошибка пилотов, либо было нарушение организации полетов. Ожидаем еще начала судебно-медицинских экспертиз.

Кроме того, уже допрошены 30 свидетелей авиакатастрофы. Среди них как гражданские, так и военные Воздушных сил.

"Это и свидетели, как гражданские люди, так и те, кто был вовлечен в процессы или в тот день находился на рабочем месте", – сообщили в ГБР.

В Житомирской области произошла авиакатастрофа: коротко