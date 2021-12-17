Катера Island будут иметь американское вооружение, – командование ВМС
Источник:АрміяInform
Катера Island собираются оборудовать американским вооружением. Их ранее передали для Украины США и таким образом у нашего государства есть уже четыре патрульных катера такого типа.
Как отмечает командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, Украина готовится получить пятый. Имеющиеся катера получили названия украинских городов: "Фастов", "Сумы", "Славянск" и "Старобельск".
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Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия. Некоторые боеприпасы уже получили, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров",
– рассказал Неижпапа.
Он уверяет, что вооружение, которое уже установили на катерах "Славянск" и "Старобельск", временное.
Экипажи катеров прошли подготовку в США
Уже три экипажа патрульных катеров готовились к работе в Балтиморе.
Будущий отдельный дивизион патрульных катеров базируется в порту Южный. Его предназначением будет обеспечить безопасность мореплавания в ближней морской зоне.
Также дивизион будет охранять и оборонять порты в Черном море, острова Змеиный, защищать коммуникации и торговые пути.
Пятый катер класса Island Украина готовится получить от США уже в ближайшее время. Ему дали имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.
Военная помощь США для Украины
- Как заявлял советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Украина может рассчитывать на дополнительную военную помощь от США, если Россия пойдет в наступление. В случае враждебного вторжения Москве также грозят экономические санкции.
- 9 декабря США в рамках договоренностей о военной помощи передали Украине еще 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также 180 ракет к ним.
- В октябре Украина получила партию дополнительной помощи правительства Соединенных Штатов для нужд ВСУ. Она, в частности, включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.
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