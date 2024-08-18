"Кавказ" горит до сих пор, – в ГУР рассказали детали удара по нефтебазе под Ростовом
В ночь на 18 августа Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области. Источники 24 Канала в ГУР рассказали, каковы последствия удара по российской нефтебазе.
Речь о российском городе Пролетарск под Ростовом, где хранили нефть и нефтепродукты.
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Что происходит на нефтебазе под Ростовом
В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарск Ростовской области, Россия. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск,
– говорится в сообщении.
Как сообщают источники 24 Канала в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
По информации местных телеграм-каналов, известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим воспламенением резервуаров с горючим. Сейчас на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар.
Подробные результаты поражения нефтебазы уточняют.
Где расположен Пролетарск: показываем на карте
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе
Там сообщили, что зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта, а мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала России продолжаются.
Задача была выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины.