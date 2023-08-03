Второе пришествие: почему Кремль назначает "казаков" гауляйтерами Луганской области

На оккупированной части Луганской области еще с 2014 года имели достаточно серьезное влияние так называемые казацкие бандформирования. Речь, конечно, не о потомках настоящих запорожских казаков, а о ряженых клоунах из России, которые только и могут, что напиваться до потери памяти, расстреливать женщин с детьми и рассказывать о "великом русском народе".

Эти "казаки", чьи деды во время Второй мировой верой и правдой воевали на стороне гитлеровской Германии, набрали большой вес в российском обществе еще в конце 90-х – начале 2000-х, когда начали легализоваться разнообразные бандформирования, действовавшие на Кубани. Безумные убийцы, наркоманы и насильники, еще вчера занимавшиеся рэкетом и крышеванием местных торговых точек, вдруг стали уважаемыми лицами-носителями "древних казацких традиций". С официально зарегистрированными в России общественными организациями, финансированием из бюджета и проведением разнообразных "культурно-массовых" мероприятий. Все эти ОО распространяли свою деятельность и на Донбассе, занимались "патриотическим воспитанием" молодежи, бандитизмом и пьянством. Так что до 2014 года они имели достаточное количество поклонников с промытыми мозгами, из которых и состоял костяк многих бандформирований, созданных во время "русской весны". К чему это привело, читайте в материале 24 Канала.

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После захвата Донбасса провоевали недолго

Как только в Кремле было принято решение об оккупации Крыма, наряду с подготовленными спецназовцами на полуостров отправились так называемые "казацкие" дружины.

Они представляли собой сплошной сброд ряженых и слабоумных наркоманов-алкоголиков, готовых совершать любые преступления. Подконтрольные российским спецслужбам через депутата госдумы Виктора Водолацкого и "атамана" Козицына, хорошо вооруженные и обученные, они помогали отрядам российской армии брать под контроль административные здания и охотиться на проукраинских активистов. Параллельно с этим ряженые любители медалек безнаказанно грабили, пытали и насиловали.

После того как Крым был аннексирован, "казацкие" отряды перевели на Донбасс, где они должны были мимикрировать под добровольцев-защитников русскоязычного населения и продолжить захват украинских территорий. Сначала бандформирование под названием "Всевеликое Войско Донское" действовало в равной степени в Донецкой и Луганской областях, однако с развитием боевых действий лидеры группировки решили сконцентрировать свои силы исключительно в так называемой "ЛНР". Причем в основном в тылу, где Силы Обороны Украины не могли их достать.



Российские "казаки" сыграли значительную роль в захвате Донбасса / Фото российских псевдоСМИ

Вся их деятельность заключалась в основном в разграблении местных предприятий и том, что они "кошмарили" бизнесменов. Впрочем, нередко "казаки" выезжали куда-то в поля с минометами и "Градами", чтобы нанести удары по подконтрольным России городам. Мол, "Украина бомбит Донбасс". Такая ситуация сохранялась где-то до 2015 года, до момента, когда Кремль не начал хоть как-то наводить порядок среди своего оккупационного контингента. Ведь стало ясно, что война в том или ином состоянии будет длиться много лет, а на захваченных Москвой территориях происходил сплошной хаос, который начал выходить из-под контроля рашистов.

Казацкие группировки разделились на отдельные банды и начали воевать между собой и с другими местными террористами, а также нападать на российских солдат. Некоторые лидеры этих формирований отказывались делиться с кураторами награбленным, не слушались командование и вообще начали действовать вопреки интересам Кремля. Например, "атаман" Павел Дремов, ставший смотрящим за Стахановым и Первомайском, вместе со своими подчиненными начал выступать против главаря террористов Игоря Плотницкого, а иногда – устраивать настоящую войну с россиянами, которые хотели подчинения всех бандформирований центру.



Дремов – представитель "казаков", попавший под масштабную зачистку / Фото российских псевдоСМИ

Попытки "казаков" вести свою игру на оккупированных территориях не закончились для них успехом, поскольку всех идейных зачистили "вагнеровцы" в 2015 году. Поняв, что дальнейшее неповиновение Москве закончится для всех смертью, большинство "казаков" сбежало с оккупированных территорий. Местные же боевики подписывали контракты с минубийства России и продолжили свою службу уже в другом качестве, но с той же эффективностью. Позиционная война, шедшая к фактической заморозке конфликта на 7 лет, способствовала тому, что подконтрольные Водолацкому террористы продвигались по карьерным ступеням в оккупационном войске, пьянствовали с представителями ОБСЕ и вообще не находились на передовой.

Сбежавшие в Россию оккупанты вернулись там к своей обычной деятельности – безделью и воспитанию молодежи. Чтобы вернуться на Донбасс после начала полномасштабного вторжения.

"Казаки" вернулись к дерибану Луганской области

Когда Путин объявил о начале "СВО", сумасшедшие Ваньки ринулись захватывать Украину. Для большинства простых оккупантов большая война означала возможность украсть унитаз, получить одну-две зарплаты (если повезет), и вернуться домой в черном пакете. В то время как для разнообразных депутатов, кураторов группировок и генералов это была очередная возможность получить миллионы долларов.

К примеру, Пригожина с его бандой "Вагнера" Кремль профинансировал минимум на 858 миллиардов рублей. Еще почти столько же получила компания путинского кашевара "Конкорд". Безумные суммы украли захватчики во время обустройства так называемой "линии Суровикина", когда по документам заказанные бетонные ДЗОТы стоили в 10 раз больше, чем за них платили по факту.

Командиры отдельных подразделений наживались на своих бойцах, забирая у них боевые или зарплаты, присваивали компенсации за погибших, которые должны пойти родственникам ликвидированных Ванек. Кадыров со своим "Ахматом" сначала вошел в сговор с "вагнеровцами" и зашел на оккупированный Донбасс как монополист-наркоторговец, а впоследствии – предал мятежника и получил от Путина в подарок имущество компании Danone Россия. Словом, на этой войне нажились буквально все, кто имеет хоть какую-то причастность к рашистским элитам. В том числе и руководители "казаков".

Так, с февраля 2022 года отдельные подконтрольные Водолацкому отряды оказались в составе 206 казацкого полка "ЛНР", где участвовали в штурмах Лисичанска, Северодонецка и других городов.



"Казак" Водолацкий стал одним из выгодоприобретателей войны с Украиной / Фото российских пропагандистов

Впоследствии, когда главные оккупанты уже успели перераспределить рынки, крохи с барского стола долетели и до "казаков". На разграбление им отдали так называемые новозахваченные территории Луганщины – Лисичанск, Старобельск и Кременную: преимущественно полностью уничтожены населенные пункты, из которых кадыровцы, "вагнеровцы" и все остальные уже успели вывезти почти все ценное. Тем не менее эти города являются определенным образом лакомыми кусочками, поэтому за право стать там гауляйтерами была незаурядная борьба. Благодаря "атаману" Виталию Ночевле из Тюменской области, Андрею Скрипнику с позывным "Москва" и непосредственно самому Водолацкому в Кремле согласились назначать на должности "и.о. руководителей районов" подконтрольных им "казаков". Лица, ставшие гауляйтерами, хорошо известны жителям Луганщины. К примеру, Кременской район возглавил бывший наркоман Вячеслав Третьяков, который за свои 44 года успел отличиться тремя судимостями за кражи – в 1999, 2000 и 2007 годах.

Достойный представитель донских казаков сразу же начал отрабатывать свое назначение, имитируя восстановление вверенных ему территорий. Так, "администрация" района позаказывала у фирмы Ночевли "Строительная компания Стиль" выполнение работ на миллионы рублей, осевших в карманах руководителей "казачества".



Несмотря на выделенные из бюджета России миллионы, гауляйтеры в Кременной ничего не восстанавливают / Фото "Трибун Восток"

Кроме того, Третьяков сразу же начал наводить порядок на местных рынках. Угрожая расправой не выехавшим из охваченных войной городов предпринимателям, ставленник Водолацкого приказал им оформлять российские документы на ведение бизнеса, получить которые можно за деньги. Более того, "руководитель района" начал беспощадно бороться с "укропами", отбирая недвижимость у каждого, кого он считает врагом России. Все отобранные у людей квартиры и офисы гауляйтер либо забирает, либо продает заинтересованным лицам.

Местные ждуны проклинают новых царьков

Понятно, что ни о какой нормальной жизни под российским сапогом в Кременной и соседних населенных пунктах вообще речь не идет. Однако от того, что творят "казаки", местные жители, которые очень ждали прихода "русского мира", находятся в огромном шоке. Недовольные действиями администрации, они пишут жалобы в госдуму, обращаются к Путину и, разумеется, не получают никакой реакции, поскольку бункерному фюреру или кому-то из приближенных к власти до простых смертных нет никакого дела. Как, в принципе, и местным "чиновникам", получившим "должности" отнюдь не для заботы о людях.



Вячеслав Третьяков – гауляйтер Кременского района / Фото российских пропагандистов

Тысячи жителей района, за который последние полгода ведутся достаточно интенсивные бои, вынуждены жить без электроэнергии, связи и интернета, с отсутствием работы скорой и "полиции", поскольку Третьяков банально не хочет организовать на доверенной ему территории работу экстренных служб. Поэтому местным приходится по несколько суток ждать приезда медиков или же буквально уговаривать "правохранителей" прибыть в чужой район для фиксации смерти человека или возбуждения уголовного производства. В то же время банды "казаков" в этой серой зоне чувствуют себя совершенно свободно и безнаказанно.

Более того, кроме проживания почти вплотную к фронту, наличия в населенных пунктах большого количества убийц-оккупантов и других аспектов жизни в "русском мире", почти все жители Кременского района вынуждены буквально выживать без средств к существованию. Поскольку для получения пенсий или соцвыплат гауляйтеры требуют у них наличия российского паспорта. При этом ближайшая захватническая миграционная служба работает в Северодонецке, а для получения аусвайса пожилым людям приходится тратить много часов на дорогу и стоять в огромных очередях только для подачи документов. Сам процесс оформления книжек с двуглавой курицей занимает больше месяца. До первой пенсии некоторые просто не доживают. Следует ли говорить, что новых царьков люди просто ненавидят.