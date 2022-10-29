Казахстан планирует поставлять уран в обход России: ударит ли это по стране-агрессору

Казахстан все больше ограничивает сотрудничество с Россией. Это стало следствием слишком агрессивной политики Москвы на международной арене.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. В частности, казахская компания "Казатомпром", являющаяся крупнейшим добытчиком урана в мире, ищет другие пути для экспорта своей продукции.

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Хотя раньше, как сообщает Reuters, Казахстан поставлял уран преимущественно через территорию России.

История со снабжением урана в обход России ударит по российской экономике достаточно нишево. Однако это лишь часть большого комплекса мер со стороны Казахстана,

– отметил Божко.

Почему Казахстан уменьшает сотрудничество с Россией

По словам политолога, Казахстан ограничил сотрудничество с Россией еще в ряде направлений.

В частности, власти страны запретили экспортировать через свою территорию ряд товаров в Россию.

Казахстан переманивает международные компании, ушедшие с российского рынка на фоне войны страны-агрессоры против Украины.

Как отметил Божко, новые принципы сотрудничества с Москвой сформировались после состоявшегося в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Все это результат комплексных политических решений, которые были приняты не без влияния Китая, а также не без участия США и Турции,

– заметил Божко.

"Россия превысила пределы дозволенного"

По его словам, меры, предпринимаемые властями Казахстана против России, стали следствием положения, в котором оказалась Москва.

Позиция России в Центральной Азии пошатнулась с началом полномасштабной войны в Украине. В этом году Казахстан увеличил оборонный бюджет на 50%. Это все – прямой сигнал в ответ на то, что Россия сделала в Украине,

– подчеркнул Божко.

Он добавил, что сейчас никто не доверяет Москве. В своих отношениях с Россией страны руководствуются только прагматикой и четким расчетом.

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"Россия, проводя свою экспансию, пошла на существенное превышение пределов разрешенной агрессии. Это испугало не только живущих на Западе людей, но и жителей большинства постсоветских республик", – сказал глава Центра политических студий "Доктрина".

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