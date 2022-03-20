Каждая новость из Мариуполя бередит сердце, – Ткаченко поддержал борьбу города-героя Украины

Российские оккупанты продолжают атаковать Мариуполь, едва не стирая его с лица Земли. О городе-герое Украины высказались в Минкульте, в частности высказался его глава.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко поддержал Мариуполь в борьбе с оккупантами. "Каждая новость оттуда бередит сердце", – отметил он.

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Ткаченко: наказание будет для каждого российского убийцы

Ткаченко напомнил, как российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, отметив, что внутри школы скрывались около 400 мариупольцев – женщины, дети и люди преклонного возраста.

То, что с городом сделали россияне – это гуманитарная катастрофа. Ответственность за каждую лишенную мирную жизнь, за каждую рану и царапину, за каждый синяк, за каждое убийство – на России,

– подчеркнул он.

Глава Минкульта также подчеркнул, что российские военные оккупанты будут отвечать за свои злодеяния, в частности за геноцид украинского народа.

"Украина не простит фашистским военным России их безжалостность и зло. Наказание наступит для каждого российского убийцы", – заверил Ткаченко.

Бои за Мариуполь: последние новости

Оккупанты продолжают беспощадно бомбить жилые кварталы города Мариуполя. В одном из поврежденных домов погибли 3 человека – молодая девушка со своим отцом и бабушкой.

Несмотря на вражескую атаку, украинские морпехи проводят успешные операции. Они захватили технику, которая принадлежала рашистским спецназовцам.

Также под обстрелы продолжается эвакуация мирных жителей Мариуполя. Так, по данным мариупольского горсовета, за последнюю неделю эвакуироваться собственным транспортом смогли почти 40 тысяч человек.

Важно – как происходит эвакуация из разрушенного Мариуполя: смотрите видео 24 канала