Каждый, кто восстанавливает Украину – герой, – Тимошенко рассказал об успехах в деоккупированных регионах
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
"Русский мир" оставил за собой немало последствий на деоккупированных территориях. Одними из таких являются разрушенные автомобильные дороги, поврежденное электроснабжение и т.д.
Впрочем, пока украинские защитники уничтожают врага на поле боя, ГСЧС, полиция, коммунальные службы, дорожники и волонтеры побеждают на своем фронте. В частности, работают над восстановлением Украины, сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Каждый, кто работает над восстановлением нашей страны без сна и отдыха, в любую погоду, – герой,
– подчеркнул Тимошенко.
Какие успехи в деоккупированных регионах:
- Так, аварийные бригады непрерывно работают над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах областей, пострадавших из-за боевых действий. Только в Киевской области в течение суток подключена электроэнергия в 22-х населенных пунктах. А жители 120-ти населенных пунктов уже могут воспользоваться услугами газа. В Ирпене он восстановлен на 82%.
- Также за прошедшие сутки работники ГСЧС обнаружили и уничтожили 482 взрывоопасных предмета.
- Полицейские тоже не сидят на месте, они продолжают задерживать мародеров – по состоянию на сегодня задержали 339 в Киевской области.
- Кроме того, в Харьковской области продолжаются ремонтные работы на автодорогах. В частности, на трассе Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка дорожные службы работают над устройством временного объезда разрушенного моста.
В ОП анонсировали открытие восстановленного моста через реку Ирпень
12 мая, в Киевской области проинспектировали ход работ по восстановлению разрушенного моста через реку Ирпень в Стоянке. Мост в Бучанском районе Киевской области взорвали еще 25 февраля для того, чтобы помешать наступлению российских войск. Всего через 5 дней после деоккупации Киевской области был смонтирован временный мост для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев – Житомир.
По состоянию на сегодняшний день уже демонтированы два пролета разрушенного моста, обустроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. После этого будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Тимошенко анонсировал открытие моста через реку Ирпень уже 29 мая, ведь все работы продолжаются согласно графику.
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