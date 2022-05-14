Каждый, кто восстанавливает Украину – герой, – Тимошенко рассказал об успехах в деоккупированных регионах

"Русский мир" оставил за собой немало последствий на деоккупированных территориях. Одними из таких являются разрушенные автомобильные дороги, поврежденное электроснабжение и т.д.

Впрочем, пока украинские защитники уничтожают врага на поле боя, ГСЧС, полиция, коммунальные службы, дорожники и волонтеры побеждают на своем фронте. В частности, работают над восстановлением Украины, сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Каждый, кто работает над восстановлением нашей страны без сна и отдыха, в любую погоду, – герой,

– подчеркнул Тимошенко.

Какие успехи в деоккупированных регионах:

Так, аварийные бригады непрерывно работают над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах областей, пострадавших из-за боевых действий. Только в Киевской области в течение суток подключена электроэнергия в 22-х населенных пунктах. А жители 120-ти населенных пунктов уже могут воспользоваться услугами газа. В Ирпене он восстановлен на 82%.

Также за прошедшие сутки работники ГСЧС обнаружили и уничтожили 482 взрывоопасных предмета.

Полицейские тоже не сидят на месте, они продолжают задерживать мародеров – по состоянию на сегодня задержали 339 в Киевской области.

Кроме того, в Харьковской области продолжаются ремонтные работы на автодорогах. В частности, на трассе Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка дорожные службы работают над устройством временного объезда разрушенного моста.

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