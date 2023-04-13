Видео казни украинского военного показывает, что такое "русский мир", – Жданов

В сети обнародовали шокирующее видео, где россияне жестоко казнят пленного украинского бойца. Это видео демонстрирует, что такое "русский мир".

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в своем стриме, информирует 24 Канал. Он отметил, что по некоторым оценкам это видео сняли еще летом.

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"Это видео показывает, что такое "русский мир", что такое россияне. Вот это они и есть такие. Там не о чем говорить о человечности и человеческом", – заявил он.

Жданов подчеркнул, что оккупанты не дают нам шанса на выживание.

"Они готовы нас уничтожать любым способом", – сказал военный эксперт.

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Лицо "русского мира"

Олег Жданов добавил, что в российских военных пабликах преимущественно не называют украинских военных как ВСУ.

В 90% случаев они пишут "боевики". То есть они заранее настраивают население, что нас надо истреблять. Это лицо "русского мира". Если кто-то хочет в "русский мир" – пожалуйста, добро пожаловать,

– заявил он.

Военный эксперт отметил, что Украина будет требовать выдачи этих преступников.

"Думаю, наша разведка найдет авторов этого видео и причастных к нему людей. Соответственно, их будут привлекать. Каким образом – я не знаю", – рассказал Жданов.

Он не сомневается, что их привлекут к ответственности.

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