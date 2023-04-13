Из африканских стран раздаются ужасные сообщения о вагнеровцах

После появления очередных доказательств зверств россиян на украинской земле появляются многочисленные конспирологические теории о том, для чего это вообще было сделано и какие будут последствия.

Жестокость – единственный мотив

Многие считают, что такой публикацией россияне пытались запугать украинцев перед возможным контрнаступлением ВСУ на российские позиции. К тому же, мол, продемонстрировать российской армии, что она должна отчаянно бороться с украинцами, потому что: "Если мы такое делаем с ними, то и они могут делать это с нами".

Актуально Угрожает ли что-то украинскому контрнаступлению

Не многие представляют себе, что россияне, опубликовавшие такое видео, могут просто кичиться собственной жестокостью и не иметь никаких других мотивов. Ведь речь идет о людях, у которых представление о добре и зле полностью стерто. Неудивительно, что и в Кремле пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вынужден осуждать эти кадры и лишь призывать к проверке их правдивости.

Такие проявления жестокости – прямое следствие криминализации русской армии и сотрудничества русского управления с криминальными структурами. Ничего нового и ничего удивительного здесь не происходит. Российские большевики с первого момента своего прихода к власти сотрудничали с криминальным миром, советские чекисты тоже не видели ничего плохого в том, чтобы пользоваться услугами криминального мира.

Конечно, можно говорить и о том, что сама российская армия становится примером того, как нельзя воевать. Происходящее в Буче, Изюме и других городах является прекрасным примером того, что происходит с военными на чужой земле, когда они пользуются полной безнаказанностью.

В африканских странах происходит то же самое

Однако не стоит закрывать глаза на то, что Евгений Пригожин создал военную компанию наемников для выполнения черных задач российского политического руководства.

Важно Военная помощь Украине набирает обороты

Из африканских стран приходят сообщения о диких зверствах вагнеровцев там. Просто они пока не снимали это на видео и не выкладывали в Интернет. Но я не исключаю, что рано или поздно это тоже появится. Когда Пригожин получил карт-бланш на то, чтобы вербовать уголовников для участия в войне против Украины, когда Госдума принимает законодательство, превращающее в преступников тех, кто хочет сообщить правду о биографии людей, которых использовали в ЧВК "Вагнера" – вот к каким последствиям это и приводит.

Договоренности с Россией – иллюзия

Кстати, если какой-то россиянин узнает фамилию палача из видео и сообщит о его биографии, о том, что он мог совершать тяжкие преступление еще до попадания на фронт, а на фронте проявил себя как зверь, то отвечать будет не палач, который совершил зверство, а тот, кто расскажет правду. Так чего хотеть от страны, которая так себя ведет?

Надо понимать, что с государством, которое до такой степени криминализировано, невозможны никакие политические соглашения, невозможно реальное прекращение войны с какими-либо договоренностями. Все эти иллюзии, что какие-то военные достижения могут изменить желание россиян убивать, должны закончиться по крайней мере в тот день, когда мы осознаем весь уровень жестокости и отчаяния тех, кто верит, что только в империи можно достичь самореализации.

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Французский парламент намерен объявить вагнеровцев террористической организацией. Париж призовет ЕС добавить ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций. Этот законопроект символически будет рассмотрен в Национальном собрании Франции 9 мая.

Очевидно, что последнее видео стало для французских депутатов поводом к тому, чтобы снова обратиться к этой теме. Однако то, что вагнеровцы – террористы, было ясно французским парламентариям еще до того, как те начали действовать на украинской земле.