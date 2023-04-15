Даже животные не убивают для развлечения: почему Россия хотела реакции мира на казнь пленника

Несколько дней назад весь мир шокировало очередное преступление российских террористов – они казнили украинского военнопленного, отрезав ему голову. Эта ситуация не столько запугивание бойцов ВСУ, сколько информационно-психологическая операция против самих россиян.

Об этом в авторской колонке 24 Канала писал Андрей Шаповалов. Он считает, что приравнивать россиян к животным – слишком большая честь.

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Что хотела доказать Россия этим видео

Я не знаю, можно ли называть тех, кто это сделал животными. Животные не убивают ради развлечения или пропаганды,

– пишет Шаповалов.

По его мнению, главной, метафизической задачей российской пропаганды изначально была дегуманизация общества – сначала русского, чтобы оно стало толерантным к убийствам и нарушению законов, а затем – украинцев в глазах россиян, чтобы украинцев можно было убивать без угрызений совести.

Шаповалов добавляет, что, публикуя такие видео, российская пропаганда рассчитывает именно на реакцию цивилизованного мира – осуждение и дальнейшую изоляцию. Это позволит Кремлю повысить температуру внутри страны и заставит бояться население еще больше и объединять его вокруг зла.

"В психологических исследованиях российского общества четко видно, что значительная часть россиян присоединяется к поддержке войны и жестокости, пытаясь таким образом обезопасить себя, присоединиться к тем, кого они считают сильными, чтобы думать, что они тоже сильные. Но это психологический баг. Потому что на самом деле им страшно – они привыкли бояться власти", – считает автор.

Он добавляет, что российский диктатор и его окружение всегда использовали страх как основной элемент построения их общества. Да и вообще сама Россия как государство является преступной группировкой, построенной на страхе.

Россияне казнили украинского военного: что известно