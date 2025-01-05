Что Кэллог может привезти в Украину: сценарии от Трампа

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который может иметь проблемы со здоровьем, уже в январе должен посетить сначала Киев, а затем Москву. Поговаривают, что таких визитов может быть несколько.

Новая администрация приедет с планом, в котором что-то будет предлагать в обмен на завершение острой фазы войны. Уже с полученным ответом в Украине Келлог поедет в Россию. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

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Как команда Трампа попытается урегулировать войну в Украине

Артем Бронжуков имеет инсайд от западных дипломатов о нескольких предстоящих визитах спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога в Киев и Москву. По его мнению, он привезет "меню" – что американцы могут предложить Украине в обмен на прекращение острой фазы войны.

После этого уже будут пытаться отработать эту позицию и надавить на Украину. Мол, "если не будете идти на встречу нашим мирным инициативам, то помощь может закончиться. Потом же, получив ответ со стороны Киева, поедут с этим в Москву и скажут вроде "украинцы готовы на то, то и то, если вы это принимаете, мы обещаем снять санкции, какие-то преференции и т.п."

Ситуация на Ближнем Востоке не самая благоприятная для России. Поговаривают, что так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров должен наладить отношения с вооруженной группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) нового лидера Сирии Ахмеда аль Шараа. Это якобы поднимет внутренние российские иерархии и позволит оставить две базы в сирийском государстве.

Трампу есть что предложить России, чтобы заставить ее пойти на определенные компромиссы. Но готовы ли американцы играть в эту игру? Будут ли они видеть в этих раскладах мирного процесса украинский интерес как первоочередной для установления мира? Эти вопросы с довольно открытым ответом,

– объяснил заместитель директора аналитического центра "Политика".

Учитывая кадровые назначения, можно предположить, что есть положительные моменты. Но даже несмотря на это, фокус Трампа будет сосредоточен на противостоянии с Китаем, и Россия здесь также может стать "разменной монетой". Все станет очевидным после инаугурации республиканца. Пока доподлинно неизвестно, будет ли команда Трампа давить на Москву и каковы настоящие планы новой администрации.

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Что со здоровьем Келлога

"Еще есть такой инсайд. Говорят, что со здоровьем у Келлога все плохо. Ему вообще врачи противопоказано врачами летать. Учитывая, что мужчине уже за 80 лет, ему будет не просто выполнить поставленную задачу Дональдом Трампом", – резюмировал Артем Бронжуков.