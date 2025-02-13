"Токсичен для Кремля": отсутствие Келлога в команде переговорщиков – тревожный сигнал

Дональд Трамп начал активную работу по завершению российско-украинской войны. Президент США формирует собственную команду, которая будет участвовать в переговорном процессе. Странно, однако Трамп не отметил присоединится ли Кит Келлог к этому.

Лидер США сказал, что в переговорах для прекращения боевых действий будут участвовать Марко Рубио, Майк Волц и Стив Уиткофф, однако его спецпредставителя по вопросам России и Украины названо не было. Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что Трамп ранее отвечал, что Келлог остается важной частью команды и продолжает работать над завершением российско-украинской войны.

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Россия против Келлога

Игорь Чаленко высказал предположение, что Келлог слишком токсичен для Кремля, ведь жестко высказывается в отношении России и поддерживает позицию Украины.

Важно! Глава Пентагона заявил, что мирные переговоры с Россией не являются предательством Украины, а наоборот – путем к стабильности. Он подчеркнул, что российская агрессия стала тревожным сигналом для Европы и привела к "перезагрузке" НАТО. Также министр обороны США отметил, что Дональд Трамп является ключевым переговорщиком, способным объединить стороны для достижения мира.

Владимир Путин, вероятно, не желает видеть Кита Келлога в списке делегации по мирным переговорам от США.

Не просто так Уиткофф проводил очные переговоры с Путиным три с половиной часа. Контакт с Кремлем установлен,

– сказал политолог.

По его мнению, Келлог будет работать на европейском направлении. Он будет посещать Украину и лидеров Европы, чтобы узнать переговорную позицию стран Запада. Уиткофф же будет коммуницировать с Москвой.

Такое разграничение может быть стратегией Дональда Трампа.

Как по мне, это очень ослабляет возможности Кита Келлога, как спецпредставителя от президента США, ведь это лишает его определенной инициативы при обсуждении различных возможностей с европейскими столицами,

– высказался Игорь Чаленко.

Несмотря на все, Келлог продолжает свою миссию. Трамп не отменил свой указ о его назначении. Он и в дальнейшем будет осуществлять дипломатические визиты в страны Европы, чтобы составить, какая там общая картина видения завершения войны в Украине.

"К сожалению, на этом миссия Келлога, вероятно, завершится. Это будет тот стартовый момент, по которому дальше будет работать Трамп и назначенная им делегация", – предположил политолог.