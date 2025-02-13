Лідер США сказав, що у перемовинах для припинення бойових дій братимуть участь Марко Рубіо, Майк Волц та Стів Віткофф, однак його спецпредставника з питань Росії та України названо не було. Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Трамп раніше відповідав, що Келлог залишається важливою частиною команди й продовжує працювати над завершенням російсько-української війни.

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Росія проти Келлога

Ігор Чаленко висловив припущення, що Келлог є занадто токсичним для Кремля, адже жорстко висловлюється щодо Росії та підтримує позицію України.

Важливо! Глава Пентагону заявив, що мирні переговори з Росією не є зрадою України, а навпаки – шляхом до стабільності. Він підкреслив, що російська агресія стала тривожним сигналом для Європи та призвела до "перезавантаження" НАТО. Також міністр оборони США наголосив, що Дональд Трамп є ключовим перемовником, здатним об'єднати сторони для досягнення миру.

Владімір Путін, ймовірно, не бажає бачити Кіта Келлога у списку делегації щодо мирних перемовин від США.

Не просто так Віткофф проводив очні перемовини із Путіним три з половиною години. Контакт із Кремлем встановлено,

– сказав політолог.

На його думку, Келлог працюватиме на європейському напрямку. Він відвідуватиме Україну та лідерів Європи, щоб дізнатися переговорну позицію країн Заходу. Віткофф же комунікуватиме із Москвою.

Таке розмежування може бути стратегією Дональда Трампа.

Як на мене, це дуже послаблює можливості Кіта Келлога, як спецпредставника від президента США, адже це позбавляє його певної ініціативи під час обговорень різних можливостей з європейськими столицями,

– висловився Ігор Чаленко.

Попри все, Келлог продовжує свою місію. Трамп не скасував свій указ про його призначення. Він і надалі здійснюватиме дипломатичні візити до країн Європи, щоб скласти, яка там загальна картина бачення завершення війни в Україні.

"На жаль, на цьому місія Келлога, ймовірно, завершиться. Це буде той стартовий момент, за яким далі працюватиме Трамп і призначена ним делегація", – припустив політолог.