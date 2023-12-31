Дошли до абсурда: в России впервые осудили школьника за госпредательство

Верховный суд республики Адыгея, что в России, осудил 18-летнего школьника по делу о "государственной измене". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Известно, что школьник стал самым молодым фигурантом "шпионского" дела в стране-агрессорке.

Школьника из Майкопа, столицы Адыгеи, Кевина Лика обвинили в преступлениях, которые он якобы совершал, "будучи несогласным с политическим курсом" России. Парень также осуждал войну, начатую страной-агрессоркой против Украины.

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Школьника приговорили к 4 годам лишения свободы

По данным BBC, приговор по делу о госизмене был вынесен 28 декабря. По состоянию на данный момент детали по ней засекречены. Интересно то, что имя Кевина Лика на сайте суда скрыто, а в прессрелизе его называют "гражданином Л.". В то же время прессслужба ведомства отметила, что на момент вынесения приговора молодому человеку уже исполнилось 18 лет.

Верховный суд Адыгеи сообщает, что приговоренный с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года якобы "осуществлял визуальное наблюдение" и фотографировал в Майкопе места дислокации российской воинской части. По информации следствия, он посылал отснятые материалы на электронную почту "представителя иностранного государства".

Известно, что четыре года колонии общего режима, назначенные ему судом, являются третью минимального срока, предусмотренного статьей о госизмене, а также на полгода меньше, чем просил прокурор.

Судья отметил, что смягчающими обстоятельствами стали возраст подсудимого на момент совершения такого "преступления", "активное содействие раскрытию и расследованию", а также "признание вины и чистосердечное раскаяние в совершенном". Кроме того, по его словам, на решение повлияло то, что парень так поступил впервые.

Более того, школьник имеет положительные характеристики по месту жительства и обучения, хронические заболевания и многочисленные победы на разных олимпиадах.

Что известно о Кевине Лике

По информации издания, в последние годы парень по меньшей мере четыре раза одерживал победу в олимпиадах по немецкому языку в Адыгее. В начале 2021 года он также являлся призером олимпиады по истории.

В десятом классе Лик победил в Евразийской лингвистической олимпиаде, а также был зарегистрирован на сайте олимпиады "Ломоносов", дающей преимущества при поступлении в Московский государственный университет.

Известно также, что ФСБ задержала Лика после 8 февраля 2023 года, однако пока неизвестно, когда и где именно это произошло.

По данным суда, Лик фотографировал воинскую часть еще тогда, когда учился в девятом классе. Но пока неизвестно, что запрещенное мог сфотографировать, поскольку адреса и фото военных частей в Майкопе есть в свободном доступе.

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