Школяра з Майкопа, столиці Адигеї, Кевіна Ліка звинуватили у злочинах, які він буцімто чинив, "будучи незгодним з політичним курсом" Росії. Хлопець також засуджував війну, яку країна-агресорка розпочала проти України.
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Школяра засудили до 4 років позбавлення волі
За даними BBC, вирок у справі про держзраду було ухвалено 28 грудня. Станом на зараз деталі щодо неї засекречені. Цікавим є те, що ім'я Кевіна Ліка на сайті суду приховане, а у пресрелізі його називають "громадянином Л.". Водночас пресслужба відомства зазначила, що на момент винесення вироку хлопцю вже виповнилося 18 років.
Верховний суд Адигеї повідомляє, що засуджений з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року нібито "здійснював візуальне спостереження" та фотографував у Майкопі місця дислокації російської військової частини. За інформацією слідства, він надсилав відзняті матеріали на електронну пошту "представника іноземної держави".
Відомо, що чотири роки колонії загального режиму, які йому призначив суд, є третиною мінімального терміну, передбаченого статтею про держзраду, а також на пів року менше, ніж просив прокурор.
Суддя зазначив, що пом’якшувальними обставинами стали вік підсудного на момент скоєння такого "злочину", "активне сприяння розкриттю та розслідуванню", а також "визнання провини та щиросердне каяття у скоєному". Крім того, за його словами, на рішення повпливало те, що хлопець вчинив так вперше.
Ба більше, школяр має позитивні характеристики за місцем проживання та навчання, хронічні захворювання і численні перемоги на різних олімпіадах.
Що відомо про Кевіна Ліка
За інформацією видання, протягом останніх років хлопець щонайменше чотири рази здобував перемогу в олімпіадах з німецької мови в Адигеї. На початку 2021 року він також був призером олімпіади з історії.
У десятому класі Лік переміг у Євразійській лінгвістичній олімпіаді, а також був зареєстрований на сайті олімпіади "Ломоносов", яка дає переваги під час вступу до Московського державного університету.
Відомо також, що ФСБ затримала Ліка після 8 лютого 2023 року, однак поки достеменно невідомо, коли та де саме це сталося.
За даними суду, Лік фотографував військову частину ще тоді, коли навчався у дев’ятому класі. Але поки невідомо, що заборонене він міг сфотографувати, оскільки адреси та фото військових частин у Майкопі є у вільному доступі.
У Росії не вперше ув'язнюють школяра
- 23 листопада стало відомо про те, що у Росії 17-річного школяра петербурзької гімназії №166 Єгора Балазєйкіна засудили на строк до 6 років позбавлення волі. Його звинуватили у "замаху на теракт" через спроби підпалити військкомат. Відповідне рішення ухвалив перший Західний окружний військовий суд Санкт-Петербурга. Підліток визнав спроби, проте з формулюваннями звинувачень не погодився.
- За даними слідчих, 28 лютого 2023 року підліток кинув пляшку із запальною речовиною у двері військкомату у місті Кіровськ Ленінградської області, однак загоряння не відбулося. Спершу школяра затримали за хуліганство. Пізніше справу перекваліфікували до умисного знищення чи пошкодження майна. Втім, російські правоохоронці й на цьому не зупинилися та посилили звинувачення до "спроби теракту".
- Школяр під час засідання суду заявив, що не міг змиритися з думкою, що російські військові вдерлися на територію України. Він почав висвітлювати тему війни й закликав людей реально дивитися на ситуацію. Попри це, розмови виявилися марними. Хлопець вирішив діяти й спробував підпалити військкомат. За словами школяра, на нього також вплинула смерть дядька, який загинув у війні.