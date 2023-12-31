Школяра з Майкопа, столиці Адигеї, Кевіна Ліка звинуватили у злочинах, які він буцімто чинив, "будучи незгодним з політичним курсом" Росії. Хлопець також засуджував війну, яку країна-агресорка розпочала проти України.

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За даними BBC, вирок у справі про держзраду було ухвалено 28 грудня. Станом на зараз деталі щодо неї засекречені. Цікавим є те, що ім'я Кевіна Ліка на сайті суду приховане, а у пресрелізі його називають "громадянином Л.". Водночас пресслужба відомства зазначила, що на момент винесення вироку хлопцю вже виповнилося 18 років.

Верховний суд Адигеї повідомляє, що засуджений з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року нібито "здійснював візуальне спостереження" та фотографував у Майкопі місця дислокації російської військової частини. За інформацією слідства, він надсилав відзняті матеріали на електронну пошту "представника іноземної держави".

Відомо, що чотири роки колонії загального режиму, які йому призначив суд, є третиною мінімального терміну, передбаченого статтею про держзраду, а також на пів року менше, ніж просив прокурор.

Суддя зазначив, що пом’якшувальними обставинами стали вік підсудного на момент скоєння такого "злочину", "активне сприяння розкриттю та розслідуванню", а також "визнання провини та щиросердне каяття у скоєному". Крім того, за його словами, на рішення повпливало те, що хлопець вчинив так вперше.

Ба більше, школяр має позитивні характеристики за місцем проживання та навчання, хронічні захворювання і численні перемоги на різних олімпіадах.

Що відомо про Кевіна Ліка

За інформацією видання, протягом останніх років хлопець щонайменше чотири рази здобував перемогу в олімпіадах з німецької мови в Адигеї. На початку 2021 року він також був призером олімпіади з історії.

У десятому класі Лік переміг у Євразійській лінгвістичній олімпіаді, а також був зареєстрований на сайті олімпіади "Ломоносов", яка дає переваги під час вступу до Московського державного університету.

Відомо також, що ФСБ затримала Ліка після 8 лютого 2023 року, однак поки достеменно невідомо, коли та де саме це сталося.

За даними суду, Лік фотографував військову частину ще тоді, коли навчався у дев’ятому класі. Але поки невідомо, що заборонене він міг сфотографувати, оскільки адреси та фото військових частин у Майкопі є у вільному доступі.

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