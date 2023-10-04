Влияние на Украину и США: ответы на главные вопросы об отставке Маккарти

Почему спикера Палаты представителей Кевина Маккарти отправили в отставку, кто теперь будет вместо него, и как это отразится на предстоящей поддержке Украины? Поговорим об основном.

Старое решение Маккарти сыграло против него

Что случилось? Спикер Палаты представителей – третье лицо в США после президента и вице-президента. Впервые в истории Штатов его отправили в отставку. Для этого понадобилось 8 голосов однопартийцев Маккарти, к которым присоединились все демократы. В результате – 216 голосов за, 210 – против.

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Кто и почему? Отставку инициировал MAGA-республиканец Мэтт Гейтц. Формально – потому, что Маккарти пошел на сотрудничество с демократами, чтобы избежать шатдауна. Также Гейтц обвинял Маккарти в якобы договоренностях с Белым домом о продвижении поддержки Украины в Конгрессе.

Более широкий контекст? У Маккарти был конфликт с радикальным крылом своей партии еще с самого начала. MAGA-республиканцы блокировали его назначение спикером, жестко критиковали за решения, с которыми не соглашались, и выдвигали свои требования в обмен на поддержку тех или иных инициатив.

Что с этим делал Маккарти? Сопротивлялся, но во многих случаях вынужден был идти на уступки.

Например, в обмен на свое избрание – согласиться на условие, что процесс отставки спикера может инициировать один любой конгрессмен, в любой момент. Теперь это сыграло против него.

Позиция других республиканцев? Фактически вся партия проголосовала против. Из того, что вижу сейчас, многие невероятно взбешены на Гейтца и других, поддержавших эту отставку. Однопартийцы обвиняют их в хаосе и вредительстве ради персональной выгоды.

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Почему отставку поддержали демократы? У каждого в Вашингтоне есть свои политические интересы. Сейчас демократы заняли позицию "ваша партия – вы между собой и разбирайтесь". Они были в оппозиции к Маккарте и критиковали его стиль управления и уступки радикальному крылу.

Чем еще они были недовольны? Среди прочего тем, что Маккарти согласился открыть процедуру по импичменту Джо Байдена. А в воскресенье, 1 октября, он выступил на ТВ с острыми обвинениями в сторону демократов – после сотрудничества во избежание шатдауна. Это им тоже очень не понравилось.

Помощь Украине откладывается

Кто может стать следующим спикером? Похоже, этого не знают даже в самой Республиканской партии. Маккарти заявил, что снова баллотироваться не будет. Называют несколько кандидатур – от Стива Скализа до Джима Джордана. Но неясно, сможет ли кто-либо сейчас набрать достаточное количество голосов, и кто в такой ситуации захочет эту должность.

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Что это значит для Украины? На этом этапе рассмотрение нового финансирования для Киева откладывается на неопределенный срок. Теперь Палата представителей должна выбрать нового спикера. До этого конгрессмены не смогут голосовать за другие срочные вопросы.

Зависит ли поддержка Украины от того, кого изберут новым спикером? Да. Спикер определяет законодательные приоритеты, решает какие голосования вносить на рассмотрение и какую в целом вести политику. Поэтому большое значение здесь будет иметь и то, какое влияние на нового спикера будет иметь радикальное крыло партии.