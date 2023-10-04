Старе рішення Маккарті зіграло проти нього

Що сталось? Спікер Палати представників – третя особа в США після президента і віцепрезидента. Вперше в історії Штатів його відправили у відставку. Для цього знадобилось 8 голосів однопартійців Маккарті, до яких приєднались усі демократи. В результаті – 216 голосів за, 210 – проти.

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Хто і чому? Відставку ініціював MAGA-республіканець Метт Гейтц. Формально – через те, що Маккарті пішов на співпрацю з демократами, аби уникнути шатдауну. Також Гейтц звинувачував Маккарті у начебто домовленостях з Білим домом про просування підтримки України в Конгресі.

Ширший контекст? У Маккарті був конфлікт з радикальним крилом своєї партії ще з самого початку. MAGA-республіканці блокували його призначення спікером, жорстко критикували за рішення, з якими не погоджувались, і висували свої вимоги в обмін на підтримку тих чи інших ініціатив.

Що з цим робив Маккарті? Чинив спротив, але у багатьох випадках змушений був іти на поступки.

Наприклад, в обмін на своє обрання – погодитись на умову, що процес відставки спікера може ініціювати будь-який один конгресмен, будь-якої миті. Тепер це зіграло проти нього.

Позиція інших республіканців? Практично вся партія проголосувала проти. З того, що бачу зараз, багато хто неймовірно розлючений на Гейтца та інших, які підтримали цю відставку. Однопартійці звинувачують їх у хаосі та шкідництві заради персональної вигоди.

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Чому відставку підтримали демократи? Кожен у Вашингтоні має свої політичні інтереси. Зараз демократи зайняли позицію "ваша партія – ви між собою і розбирайтесь". Вони були в опозиції до Маккарті і критикували його стиль управління та поступки радикальному крилу.

Чим ще вони були невдоволені? Серед іншого тим, що Маккарті погодився відкрити процедуру щодо імпічменту Джо Байдена. А в неділю, 1 жовтня, він виступив на ТБ з гострими звинуваченнями в бік демократів – після співпраці задля уникнення шатдауну. Це їм теж дуже не сподобалось.

Допомога Україні наразі відкладається

Хто може стати наступним спікером? Здається, цього не знають навіть у самій Республіканській партії. Маккарті заявив, що знову балотуватись не буде. Називають кілька кандидатур – від Стіва Скаліза до Джима Джордана. Але неясно, чи будь-хто зараз зможе набрати достатню кількість голосів, і хто в такій ситуації захоче цю посаду.

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Що це означає для України? На цьому етапі – розгляд нового фінансування для Києва відкладається на невизначений термін. Тепер Палата представників має обрати нового спікера. До цього конгресмени не зможуть голосувати за інші нагальні питання.

Чи залежатиме підтримка України від того, кого оберуть новим спікером? Так. Спікер визначає законодавчі пріоритети, вирішує, які голосування вносити на розгляд, і яку в цілому вести політику. Тож велике значення тут матиме і те, який вплив на нового спікера матиме радикальне крило партії.