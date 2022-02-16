Кибератаки 15 февраля стоили миллионы долларов, а проводили их из разных стран, – Федоров

На Украину 15 февраля уже второй раз в этом году осуществили масштабную кибератаку. Не работали сайты нескольких министерств, Дия и приложения государственных банков.

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что такая атака стоила миллионы долларов. Злоумышленники действовали из разных стран, передает 24 канал.

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Все службы работали для того, чтобы противодействовать этим кибератакам и ликвидировать их как можно быстрее. Атака беспрецедентного характера, ее готовили заранее. Основная цель – дестабилизация и паника, чтобы был хаос в действиях украинцев,

– заявил Федоров.

Он заверил, что реакция специалистов была быстрой, но достичь поставленных целей не смогли.

"Сайты и банковскую систему очень быстро восстановили. Стоимость подобной атаки – это миллионы долларов. Она была организована из разных стран. Мы выстояли, потому что были готовы к этому. Сейчас находимся в таких условиях, когда быстро формируем цифровое государство и работаем над киберустойчивостью", – сказал министр.

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