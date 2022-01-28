Кибершпионы атаковали дипломатов в Финляндии
28 января 2022 , 16:44Читати новину українською
Источник:МИД Финляндии
Сотрудники Министерства иностранных дел Финляндии стали объектом кибершпионажа. С телефонов дипломатов взимали информацию. Власти провели расследование.
Его проводили в течение осени и зимы 2021 – 2022 годов. Выяснили, что злоумышленники использовали шпионскую программу NSO Group Pegasus.
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Что известно о шпионах
Шпионаж вели за финскими дипломатами, работавшими в командировке за границей. Сейчас за ними не шпионят.
Программное обеспечение могло широко использовать информацию о телефоне сотрудников и его функции. С помощью расследования выяснили хронологию инцидента.
Кибератака на Украину: что надо знать
- Хакеры атаковали правительственные сайты Украины 14 января. Речь идет о сайтах Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии.
- Вероятно, произошла так называемая supply chain attack-атака через цепочку поставок. Специалисты усматривали российский след в атаке.
- Владимир Зеленский тоже говорил, что масштабная кибератака происходила из России. Она является частью гибридной войны агрессора.
- В Польше заявили, что ранее хакеры совершали нападения на немецкий Бундестаг и на официальных лиц Польши.
- Президент США Джо Байден сказал: если Россия будет прибегать к кибератакам против Украины, Вашингтон может ответить ей тем же.
- Важно отметить, утечки данных украинцев из Дии не было.
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