Сгоревшие автомобили и выбитые окна: последствия ночной атаки "Шахидов" на Киев

В результате ночной атаки "Шахидами" на Киев в ночь на 8 мая пострадали 5 человек. Обломки сбитых дронов упали во дворы домов, поэтому есть многочисленные повреждения зданий и автомобилей.

Корреспондентка 24 Канала Валентина Полищук зафиксировала последствия вражеской атаки и разрушения. По ее словам, в Святошинском районе есть два эпицентра – в первом случае повреждена многоэтажка – вместо стены буквально образовалась дыра.

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Еще в одном дворе в Святошинском районе последствия после падения обломков "Шахидов" тоже не менее значительны: стоявшие рядом гражданские автомобили сильно повреждены – один из них загорелся.

Взрывной волной в квартирах окрестных домов выбило окна, балконы.

Последствия падения обломков "Шахидов" в Киеве: видео

Сколько авто повреждено

По данным ГСЧС, в Святошинском районе обломками повреждено 5 автомобилей, припаркованных возле дома. Обломками также была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован.

В рядом расположенном жилом доме в двух подъездах с 1 по 13 этажи повреждены оконные блоки и 6 припаркованных неподалеку автомобилей.



В результате атаки дронов повреждены гражданские авто киевлян / Фото 24 Канала, Валентины Полищук



Поврежденные авто в результате падения обломков "Шахидов" / Фото 24 Канала, Валентины Полищук

К слову, в КГГА рассказали, что в Соломенском районе также поврежден резервуар (5 тонн) с утечкой дизельного горючего, но без возгорания. На стоянке повреждено еще 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

Кратко о ночной атаке на Киев

Россия атаковала столицу 30 дронами типа "Шахид" – их все удалось сбить.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что это была самая массированная атака на столицу с начала полномасштабной войны.

​ Всего оккупанты ночью выпустили по Украине 35 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили все.