Под завалами могут быть люди: спасатели показали жуткие последствия обстрела Киева
Источник:ГСЧС
Около 10:30 враг атаковал Киев баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили российские ракеты, однако зафиксированы разрушения после падения обломков.
Сейчас продолжается разбор завалов. По предварительной информации, под завалами могут быть люди.
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Жуткие последствия атаки на Киев
В полиции сообщили, что в результате российской атаки зафиксировано падение обломков ракет в 5 районах столицы: Печерском, Соломенском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском. На местах работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС.
Так, результате атаки повреждено нежилое трехэтажное здание – спортивный зал в Печерском районе. Сейчас на месте падения обломков продолжается поисково-спасательная операция – спасатели разбирают завалы. По предварительной информации, под завалами могут быть люди.
Спикер Киевской городской администрации Михаил Шаманов в эфире "Киев24" уточнил, что вероятность того, что под завалами могут быть люди, не исключается. В то же время он не уточнял, какое количество людей может там находиться.
Последствия ракетной атаки на Киев – больше в галерее
Также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах, предварительно, произошли падения обломков. Сейчас информация о пострадавших не поступала. Все службы продолжают фиксировать последствия.
В Дарницком районе есть повреждения частного дома. Также есть повреждения остекления.
По состоянию на 12:20 в Киеве известно о 5 пострадавших. Среди них – 16-летняя девушка.
Враг утром ударил по Киеву
- В Киеве в 10:29 прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сначала в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Юга, однако тревога распространилась и на столицу. Около 10:30 в Киеве прогремели мощные взрывы – работала ПВО.
- Впоследствии стало известно, что враг ударил 2 баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили обе воздушные цели, однако обломки вызвали разрушения и повреждения в разных районах Киева.
- Как пишут в сети, враг мог ударить ракетами типа "Циркон" или "Оникс". Сейчас точный тип вооружения неизвестен – его установят специалисты.
- Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел врага. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы защитить гражданское население от российского террора.