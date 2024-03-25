Под завалами могут быть люди: спасатели показали жуткие последствия обстрела Киева

Около 10:30 враг атаковал Киев баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили российские ракеты, однако зафиксированы разрушения после падения обломков.

Сейчас продолжается разбор завалов. По предварительной информации, под завалами могут быть люди.

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Жуткие последствия атаки на Киев

В полиции сообщили, что в результате российской атаки зафиксировано падение обломков ракет в 5 районах столицы: Печерском, Соломенском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском. На местах работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС.

Так, результате атаки повреждено нежилое трехэтажное здание – спортивный зал в Печерском районе. Сейчас на месте падения обломков продолжается поисково-спасательная операция – спасатели разбирают завалы. По предварительной информации, под завалами могут быть люди.

Спикер Киевской городской администрации Михаил Шаманов в эфире "Киев24" уточнил, что вероятность того, что под завалами могут быть люди, не исключается. В то же время он не уточнял, какое количество людей может там находиться.

Последствия ракетной атаки на Киев – больше в галерее

Также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах, предварительно, произошли падения обломков. Сейчас информация о пострадавших не поступала. Все службы продолжают фиксировать последствия.

В Дарницком районе есть повреждения частного дома. Также есть повреждения остекления.

По состоянию на 12:20 в Киеве известно о 5 пострадавших. Среди них – 16-летняя девушка.

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