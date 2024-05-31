Киев атаковали ракетами: ПВО уничтожила все цели, но есть ущерб от падения обломков

Во время утренней воздушной тревоги 31 мая на Киев летели, предварительно, крылатые ракеты. В МВА сообщили первую информацию о последствиях атаки.

Предварительно, Противовоздушная оборона уничтожила все цели, которые запускал по столице враг. Но произошло падение обломков в Голосеевском районе Киева.

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Во время последней воздушной тревоги, как сообщили в Киевской МВА, враг нанес по Киеву ракетный удар. Противник применил крылатые ракеты, но какие именно – пока не известно. Об этом позже скажут Воздушные силы.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены,

– указано в сообщении МВА.

Зафиксировали, к сожалению, падение обломков сбитых ракет в Голосеевском районе Киева. Там возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.

На эту минуту информации о жертвах нет. Но это еще уточняют.

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