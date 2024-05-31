Киев атаковали ракетами: ПВО уничтожила все цели, но есть ущерб от падения обломков
Во время утренней воздушной тревоги 31 мая на Киев летели, предварительно, крылатые ракеты. В МВА сообщили первую информацию о последствиях атаки.
Предварительно, Противовоздушная оборона уничтожила все цели, которые запускал по столице враг. Но произошло падение обломков в Голосеевском районе Киева.
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Ракетный обстрел Киева 31 мая: ПВО обезвредило угрозу
Во время последней воздушной тревоги, как сообщили в Киевской МВА, враг нанес по Киеву ракетный удар. Противник применил крылатые ракеты, но какие именно – пока не известно. Об этом позже скажут Воздушные силы.
Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены,
– указано в сообщении МВА.
Зафиксировали, к сожалению, падение обломков сбитых ракет в Голосеевском районе Киева. Там возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.
На эту минуту информации о жертвах нет. Но это еще уточняют.
Ночные атаки на Киев: что происходило 31 мая
- Обратим внимание, что о скоростных целях на Киев в Воздушных силах сообщили около 5 утра. По предположению мониторов, это могли быть ракеты Р-500 из комплекса "Искандер". Отбой угрозы объявили в 05:16.
- Чуть раньше этой же ночью Киев атаковали "Шахедами". Тревогу объявляли 3 утра, потому что к столице приближались "Шахеды". Тогда КГВА также сообщила о работе ПВО. Отбой объявили в 03:37.