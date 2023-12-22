"Европа, проснись": жители Киева эмоционально рассказали подробности ночного удара "Шахедами"

В ночь на 22 декабря российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Жители Киева рассказали детали ночной атаки.

Всего оккупанты запустили по территории Украины 28 беспилотников. Силы и средства ПВО метко отработали и ликвидировали 24 "Шахеда".

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"Наша злость от того только растет"

Житель Соломенского района Киева Александр рассказал о деталях ночной атаки дронами-камикадзе. По его словам, он услышал пике "Шахеда", после которого – удар и мощный взрыв, после которого вылетели стекла. После взрыва он ушел в безопасное место.

Свидетель ночной атаки эмоционально обратился к странам Европы после очередной атаки врага. Он призвал партнеров предоставить больше оружия, чтобы Украина могла защититься.

Европа, проснись. Европа, дай нам оружие, мы сами все сделаем. Здесь детей убивают каждый вечер и ночь... Наша злость от того только растет и они (оккупанты – 24 Канал) все получат,

– эмоционально рассказал о ночной атаке житель Соломенского района Киева Александр.

Еще один житель Соломенского района рассказал, что в момент вражеской атаки занимался ремонтом. Он подчеркнул, что знает, какая хорошая и мощная ПВО в Украине, поэтому чувствовал себя в безопасности. К сожалению, от падения обломков не защищен никто. Мужчина поделился, что услышал мощный взрыв, а после – спрятался согласно правилу двух стен. По его словам, он не мог воспользоваться лифтом, потому что там "какие-то проблемы" и "ввели "ключи". Но впоследствии мужчина все же спустился в укрытие.

Последствия атаки "Шахедов" в Киеве: коротко