Киев навсегда останется украинским, столицей независимого государства, – Зеленский

Рассказывая о прощании с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком, Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что с 1991 года Киев остается столицей свободного государства.

Он подчеркнул, что каждый. кто когда-либо боролся за независимость Украины и Киева в частности, остаются настоящими героями, заслуживающими вечную славу, сообщает 24 канал.

К теме В Киеве простились с Леонидом Кравчуком: фото и видео церемонии похорон

Киев – столица независимого государства

В ночном обращении Зеленский рассказал, что 17 мая украинцы простились с первым Президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком.

Церемония прошла в Киеве. В Киеве, который останется украинским. Столицей независимого государства. С 1991 и навсегда. Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины,

– подчеркнул главнокомандующий Украиной.

В то же время он рассказал, что наша страна предпринимает новые евроинтеграционные шаги, а украинская заявка на получение статуса кандидата на вступление в ЕС уже обсуждается на уровне мировых лидеров.

Ночное обращение Зеленского за 17 мая: смотрите видео

В Киеве простились с Кравчуком: коротко

10 мая в СМИ появилась информация о смерти первого украинского президента Леонида Кравчука. Впоследствии известие подтвердила и Верховная Рада.

17 мая в Киеве прошла церемония прощания. Похороны Кравчука начались в 11:00 в Украинском доме по улице Крещатик, 2. Гроб с первым президентом Украины заносили военные.

Попрощаться с первым президентом пришла семья Зеленских. Они возложили цветы к гробу, но с журналистами не общались.

Впоследствии в своем телеграм-канале президент написал, что Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом.

Церемонию прощания посетили другие экс-президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Провести в последний путь Кравчука пришли также Виталий Кличко, Александр Мороз, Александр Ткаченко, братья Суркисы.

К теме – проститься с Кравчуком пришли Кучма, Ющенко и Порошенко: больше в видео