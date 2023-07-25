Киев ночью атаковали "Шахедами": уничтожили ли вражеские цели
Источник:КГВА
В ночь на 25 июля российские захватчики атаковали Киев и Киевщину дронами-камикадзе. Однако украинская ПВО сработала на отлично.
Воздушная тревога в столице продолжалась 3 часа. Предварительно, враг применил иранские боражирующие боеприпасы типа "Shahed".
Обратите внимание Враг снова атаковал "Шахедами": в Киеве работала ПВО, в областях была длительная тревога
Детали ночной атаки на Киев
Как отметили в КМВА, это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. К счастью, силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев.
По предварительной информации, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.
Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Поддерживайте ВСУ каждый день! Помогайте приближать мир в Украине после нашей победы!
– подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.