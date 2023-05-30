Спала на полу, вышла из укрытия, избила грушу: посол Британии рассказала о "рутине" в Киеве

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала последнюю атаку российских оккупантов на нашу столицу. Дипломатка объяснила, как она восстанавливалась после тревожной во всех смыслах ночи.

Мелинда Симмонс рассказала, как пережила последнюю атаку оккупантов на Киев, что произошла в ночь на 30 мая. Об этом она создала пост в своих соцсетях.

Читайте также Киев – приоритетная цель врага, – Шаманов рассказал детали ночной атаки на столицу

Симмонс оригинально снимает стресс

Представитель МИД Великобритании заявила, что она спала в укрытии на полу. После этого дипломатка занималась с боксерским мешком. Она назвала это "утренней рутиной".

Утренняя рутина. Я встаю с пола, на котором сплю после российских воздушных ударов по Киеву. Выхожу из укрытия и иду сюда. Трачу 45 минут, выбивая из него (боксерского мешка – 24 Канал) дневной свет,

– написала Симмонс.



Оригинальный твит Симмонс / Скриншот соцсетей

К слову, выбивать (из кого-то) дневной свет – это английская идиома. Ее можно воспринимать как буквально (бить кого-то), так и гиперболически.



Боксерский мешок дипломатки / Фото Мелинды Симмонс

Реакция Симмонс на "поздравления" с Днем Киева от России

Недавно британская дипломатка рассказала об атаке оккупантов на украинскую столицу в ночь на 28 мая. Она назвала ее жестоким подарком от россиян ко Дню Киева.

По словам Симмонс, от взрывов содрогались стены даже в укрытии. Она подчеркнула, что это не нормально.

Больше о последней атаке россиян на Киев