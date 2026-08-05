Соответствующую информацию предоставляют в КГВА и мэрии. 24 Канал собрал имеющиеся на данный момент данные.

Обстрел Киева 5 августа: что известно о пострадавших?

В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы после ночной российской атаки 5 августа, которая нанесла ощутимый ущерб городу. Медики продолжают оказывать помощь раненым.

Число пострадавших на данный момент возросло до 12. Часть из них госпитализирована, и по меньшей мере один человек находится в тяжелом состоянии.

По данным городских властей, к сожалению, одна женщина погибла в результате обстрела.

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Каковы последствия атаки на Киев в целом?

Российский удар привел к разрушению гражданской инфраструктуры в нескольких районах Киева. Осколки повредили дома, на местах попаданий вспыхнули пожары.

Известно как минимум о 7 местах с повреждениями. Речь идет о Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

В Голосеевском районе в результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака. К счастью, ее оперативно локализовали, и угрозы для населения нет.