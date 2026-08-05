Відповідну інформацію надають у КМВА та мерії. 24 Канал зібрав, які дані є на цей момент.

Обстріл Києва 5 серпня: що відомо про постраждалих?

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після нічної російської атаки 5 серпня, яка завдала відчутної шкоди місту. Медики продовжують надавати допомогу пораненим.

Кількість постраждалих на цей час зросла до 12. Частину з них госпіталізували, і щонайменше одна людина перебуває у важкому стані.

За даними міської влади, на жаль, одна жінка загинула внаслідок обстрілу.

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Які наслідки атаки на Київ загалом?

Російський удар спричинив руйнування цивільної інфраструктури у кількох районах Києва. Уламки пошкодили будинки, на місцях влучань спалахнули пожежі.

Відомо про щонайменше 7 локацій із пошкодженнями. Мовиться про Голосіївський, Оболонський, Деснянський та Святошинський райони.

У Голосіївському районі внаслідок влучання у нежитлову забудову стався витік аміаку. На щастя, його оперативно локалізували, і загрози для населення немає.