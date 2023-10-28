Из-за непогоды в Киеве поврежден пригородный вокзал

В Украине в субботу, 28 октября, разбушевалось ненастье. Из-за шквального ветра падают деревья и возникают проблемы с энергоснабжением в некоторых областях.

В частности, из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской, Тернопольской и Кировоградской области. К слову, накануне синоптики предупреждали о непогоде и объявили штормовое предупреждение, ведь порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду, а в Киевской области – до 28 метров в секунду.

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Ветер повредил вокзал в Киеве

В столице бурлит непогода – шквальный ветер наносит немало разрушений, срывая все на своем пути. Повредил сильный ветер и накрытие пригородного вокзала в Киеве.



Ветер повредил пригородный вокзал в Киеве / Фото Укрзализныця

Вместе с тем все пригородные поезда и Kyiv City Express следуют четко по расписанию и без задержек. В Укрзализныце также сообщили, что, несмотря на непогоду, почти на всей территории Украины продолжают курсировать поезда.

Железнодорожники на местах с ночи оперативно ликвидируют последствия и позволяют курсирование поездов: так, в некоторых регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью,

– говорится в сообщении.

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