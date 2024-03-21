Массированный обстрел Киева: в Шевченковском районе изъяли боевую часть ракеты
Источник:"РБК-Украина"
Россия под утро 21 марта нанесла по Киеву массированный ракетный удар. В результате обстрела спасатели обнаружили в городе боевую часть одной из ракет врага.
Это произошло в Шевченковском районе столицы. Примечательно, что все российские ракеты в воздухе во время атаки сбила украинская противовоздушная оборона.
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В Киеве изъяли боевую часть российской ракеты
Журналисты "РБК-Украина", которые находились на месте событий, рассказали, что в Шевченковском районе столицы обнаружили боевую часть российской ракеты, которая атаковала город.
В Шевченковском районе обнаружили боевую часть российской ракеты / Фото "РБК-Украина" и ГСЧС
В конце концов эту часть ракеты изъяли с помощью спецтехники специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ее должны ликвидировать, чтобы эта боевая часть не могла угрожать гражданскому населению.
ГСЧС изъяла боевую часть российской ракеты / Видео "РБК-Украина"
Стоит отметить, что до этого в ГСЧС в 7:54 сообщали, что в Шевченковском районе обнаружена часть ракеты, привлечены пиротехнические расчеты.
Боевую часть ракеты взорвут в безопасном месте
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в комментарии журналистам "Радио Свобода" рассказал, что боевую часть ракеты, которая во время ракетного обстрела Украины армией России упала во дворе жилого дома Киева, вывезут в специальное место и там утилизируют.
"Есть специальные места. Там проводятся соответствующие действия с ней, и она подрывается", – объяснил чиновник.
Кроме того, Поворозник рассказал, что в еще одном дворе Киева возле жилых домов нашли обломок российской ракеты. Его также заберут в безопасное место, а жителей – эвакуируют, чтобы обезопасить им жизнь.
Россия нанесла ракетный удар по Киеву
- В 3 ночи 21 марта появились сообщения, что российские войска готовятся к ракетному удару по Украине, причем в полете могут быть привлечены до 11 российских самолетов ТУ-95МС. Вскоре после этого в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию страны.
- Во время недавней атаки враг нанес мощный ракетный удар по Киеву. К счастью, система противовоздушной обороны города успешно перехватила и уничтожила все вражеские ракеты.
- В то же время в результате массированного обстрела в украинской столице осколки упали в нескольких районах города. Так, обломки фиксировали в детском садике, нескольких жилых домах и на территории одного из предприятий.
- Кроме того, в ГСЧС и КГВА показали последствия российского ракетного удара по Киеву. В украинской столице были повреждения зданий в нескольких районах, а также возгорания автомобилей.
- Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что во время атаки по столице Украины российские ракеты совершали маневры. Траектория движения ракет была сложной.