Киев слышит взрывы – столице угрожают дроны врага, работает ПВО

В Киевскую область среди ночи 21 мая залетели ударные БпЛА российской армии. Горожане услышали взрывы.

Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Киеве 21 мая ночью: что произошло

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:22, менее чем за 10 минут сирены зазвучали и в самом Киеве.

В 03:41 руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в социальных сетях, что в столице работают силы Противовоздушной обороны по вражеским БПЛА.

Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!

– призвал он.

Заметим, в 03:32 Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева движутся ударные дроны.

По состоянию на 4 утра воздушная тревога в столице продолжается.

Киевский областная военная администрация проинформировала людей о наличии "Шахедов" в воздушном пространстве региона и о работе о них ПВО. Это произошло через 10 минут после 4 утра.

Примерно в это же время серия взрывов прогремела в Сумах, там частично пропал свет.

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