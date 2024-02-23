Киев соглашается на определенные ограничения: Украина представила план деблокады границы с Польшей

Украина пытается решить вопрос блокады границы. Денис Шмыгаль сообщил о пяти шагах в этом направлении, этот план называется "План взаимопонимания". В первую очередь он касается аграрного экспорта, но не только – узнайте детали на 24 Канале.

Ситуация с блокированием границы пока никак не решается, а только обостряется. Поляки объявили и о блокаде границы с Литвой, во всем винят украинское зерно.

Смотрите также Венгрия ветирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине войны в Украине, – СМИ

Что такое "План взаимопонимания", который предложило украинское правительство

Украина соглашается на ограничения, которые предложила Еврокомиссия по нашему аграрному экспорту. Это автоматические защитные меры, которые были представлены в рамках решения Еврокомиссии с предложением продолжить беспошлинную торговлю ЕС и Украины. Речь, в частности, об ограничении на мясо птицы, яйца, сахар,

– говорится в тексте.

Также наше государство соглашается с предложением экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больших, чем были в среднем в 2022 и 2023 годах. Если будем экспортировать больше – ограничения вернутся.

"Мы также готовы продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса. То есть без разрешения Польши эти четыре группы товаров не попадут на польский рынок", – отметил Шмыгаль.

Второй пункт плана – Украина направляет обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг, то есть анализ, кластеров 4 и 5, в которые входят аграрная политика и транспорт. Таким образом планируют "раз и навсегда снять манипуляции относительно качества нашей аграрной продукции, а также относительно того, соответствует ли поддержка наших аграриев стандартам Всемирной торговой организации".

Украинский премьер подчеркнул: принципиальной позицией Украины является полная либерализация торговли с ЕС, то есть продолжение экономического безвиза. Вопрос торговли Украины и ЕС будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран.

Третий пункт плана – предложение от Украины для польского правительства принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

За 11 месяцев 2023 года Россия продала в Европу агропродукции и продуктов питания на 2,5 миллиарда евро. 5,1 миллиона тонн продовольствия. За весь 2022 год – 4,9 миллиона тонн. Российский экспорт продовольствия в ЕС растет во время войны! Это надо остановить! Украина и Польша точно могут заместить эту продукцию,

– уверен Шмыгаль.

Другие предложения от Украины для Еврокомиссии:

рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт третьих стран в ЕС, как это происходит сейчас с Украиной;

запустить совместный контроль на границе Украины и стран ЕС, а также расширить пилотный проект по обмену таможенной информацией.

Четвертый пункт плана – создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседательством аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии. К его работе привлекут украинские и польские аграрные ассоциации.

"Мы должны работать круглосуточно, чтобы оперативно разрешать все недоразумения", – написал премьер.

Так что с блокадой границы

Последний, пятый, пункт плана касается блокады границы поляками.

Блокада границы со стороны Польши уже давно вышла за пределы блокады зерна. Сегодня эта блокада угрожает национальной безопасности Украины. Мы благодарны польскому правительству за четкую позицию относительно пропуска через границу боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств. Считаем, что такой подход должен быть распространен на критически необходимое Украине топливо,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава правительства говорит, что приветствует инициативу своего польского коллеги Дональда Туска внести в перечень объектов критической инфраструктуры пограничные пункты пропуска с Украиной и соответствующие участки железной дороги. Со своей стороны украинское правительство также приняло соответствующие решения о признании пограничных пунктов пропуска с нашими западными соседями критической инфраструктурой.

"Одновременно мы рассчитываем, что совместный Трехсторонний штаб найдет решение по беспрепятственному пропуску других групп товаров. Ведь сегодня на границе с обеих сторон стоят более 9 тысяч грузовиков. Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта – даты, когда должно было бы состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", – подытожено в сообщении чиновника.

Украинские чиновники пытаются решить проблему