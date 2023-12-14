Киев должен был идти в укрытие: Воздушные силы предупреждали об угрозе для Севера

В северных областях Украины 14 декабря раздавался сигнал воздушной тревоги. Сирены звучали в Киевской и Черниговской областях.

Также была повышена угроза украинской столице. 24 Канал призывает жителей областей, где раздается тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги по всем областям около 9 часов 03 минут. В Киеве отбой раздался на 5 минут позже.

Воздушные силы объявили тревогу в северных областях Украины около 8 часов 40 минут. Военные предупреждали о воздушных целях в небе.

Внимание! Киевская, Черниговская области – ракетная опасность!

– отметили в Воздушных силах.

Впоследствии военные рассказали о непосредственной угрозе жителям Киева. В частности, враждебная цель шла в сторону украинской столицы.

В мониторинговых телеграм-каналах отметили, что вероятной причиной тревоги мог быть запуск баллистического вооружения страной-агрессором. Потому угроза сохраняется до конца воздушной тревоги.

Ранее россияне обстреляли Киев баллистикой

Ночью 13 декабря российские захватчики пустили на Киев баллистические ракеты. В Воздушных силах сообщили, что 10 из 10 вражеских целей, которые летели на украинскую столицу, сбила украинская противовоздушная оборона.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак уточнил, что украинским властям известно, куда потенциально могли бить оккупанты. Под прицелом мог находиться объект критической инфраструктуры в одном из районов Киева.

В результате вражеской атаки пострадал Днепровский район Киева. По словам главы МВД Игоря Клименко, там был поврежден фасад многоэтажки, а также произошло возгорание балкона на 6 этаже.

Следует отметить, что в результате атаки в Киеве пострадали 53 человека. 20 из них госпитализировали в медицинские учреждения.