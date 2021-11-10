Киев и Вашингтон не имеют разногласий по ситуации на границе, – Кулеба
Источник:"Голос Америки"
Дмитрий Кулеба заверил, что Украина и США имеют полное взаимопонимание относительно оценок безопасности и ситуации на границе. Разногласия есть только в терминологии.
Такое заявление министр иностранных дел сделал накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Журналисты спросили Кулебу о стягивании российских войск к границе.
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Есть расхождения в терминологии
Так, по словам Кулебы, есть разногласия в терминологии, которая используется по ситуации на границе.
Одно дело – это когда массово перебрасываются войска. Это уже настораживает. Но это еще не является свидетельством решающей стадии подготовки наступления,
– отметил дипломат.
Он добавил, что пока разведка не видит образования наступательных формирований вдоль границы. Однако это не отменяет факт, что Россия создала там серьезное вооруженное напряжение.
Что этому предшествовало
- В октябре издание The Washington Post заявило, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Politico показали спутниковые фотографии, где якобы это заметно.
- Украинские разведчики и тогда уверяли, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил и их больше не стало.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал информацию "сознательной дезинформацией".
- У президента Владимира Зеленского пояснили, что у границы произошли "ни сколько количественные, сколько качественные изменения". Утверждали, что определенное усиление таки продолжается.
- Уже в ноябре журналисты Bloomberg сообщили, что Россия стягивает танки на полигон "Погоново" в Воронежской области. До украинской границы оттуда около 250 километров.
- В Пентагоне отметили, что обеспокоены и пристально следят за ситуацией.