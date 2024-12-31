Киев второй раз за несколько часов под ударом: на столицу снова летели ракеты

Утром во вторник, 31 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Российские войска атаковали Киев

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 07:17 – тогда в КМВА сообщили о ракетной опасности. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ написали о движении ракет в сторону Киевщины.

Скоростная цель в Сумской области, курс юго-западный! Киевщина, тревогу не игнорируем!

– говорится в сообщении.

Также ВС сообщали о ракетах в направлении Василькова.

По словам корреспондентов 24 Канала, взрывы в Киеве прогремели около 08:02. Атаку на столицу прокомментировал также начальник КГВА Сергей Попко.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– написал чиновник.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности относительно разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Впоследствии в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая сейчас проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. В КМВА также отметили, что пожар и разрушения отсутствуют, а информации о пострадавших не поступало. В то же время в администрации заявили, что воздушная тревога продолжается, и призвали людей оставаться в укрытиях.

Ракетный удар по Украине в предпраздничный день 31 декабря также прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Типичные российские террористы,

– лаконично выразился чиновник.

Мониторинговые каналы сообщили, что предварительно российские войска нанесли удары по Украине сверхзвуковыми ракетами Х-22 с территории Тульской и Липецкой областей, баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и крылатыми ракетами (тип пока уточняется, вероятно, речь идет об Х-69/ Р-500).

Следует отметить, что часть ракет ударила по Сумщине, а часть – продолжила движение в направлении Киева.

К слову, утром 31 декабря взрывы также прогремели в Сумской области. Шосткинская община находилась под массированным ударом ракет Х-22.