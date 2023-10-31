В Киеве во время тревоги частично исчез свет: в ДТЭК объяснили, что произошло
В Киеве вечером 31 октября раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического вооружения. В конце концов, в одном из районов украинской столицы после сирен исчез свет.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В конце концов стало известно, что свет вернуть потребителям через несколько часов, передает 24 Канал.
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Что известно об отключении света в Киеве
В сети киевляне сообщили, что в районах Позняки и Харьковская на левом берегу украинской столицы около 21:40 частично исчез свет. В то время в городе звучали сигналы воздушной тревоги, и была угроза баллистического вооружения оккупантов.
В конце концов, инцидент прокомментировали в ДТЭК, который отвечает за электроснабжение в столице. Там отметили, что отключение света не связано с тревогой, а случились аварийные отключения.
В ДТЭК объяснили, почему в Киеве произошло отключение света / Фото из киевских телеграм-каналов
В компании подчеркнули, что ремонтные бригады уже ликвидируют последствия аварии. Там также сообщили, что ориентировочное время возобновления электроэнергии на Позняках и Харьковской области около 1 часа 1 ноября.
До этого Россия обстреляла одну из прифронтовых ТЭЦ
- В ДТЭК 31 октября рассказали, что российские захватчики обстреляли теплоэлектроцентраль в прифронтовом регионе нашего государства. В результате жители одного из населенных пунктов оказались без света и воды.
- В компании отметили, что на станции было значительно повреждено оборудование. В то же время, во время атаки удалось обойтись без пострадавших.
- До этого в ДТЭК 23 октября рассказывали, что россияне впервые с 24 августа обстреляли одну из теплоэлектростанций компании. В частности, оккупанты повредили оборудование на станции.
- После обстрела энергетики приступили к аварийным работам, чтобы возобновить генерацию предприятия. Осудили вражескую атаку по объекту и в Офисе Президента, отметив, что россияне не отошли от тактики энергетического террора, однако украинские власти с партнерами укрепляют наши системы ПВО и ПРО.