Добровольцы батальона приняли присягу: на Аскольдовой могиле почтили память Дмитрия Коцюбайло

В годовщину гибели Героя Украины Дмитрия Коцюбайло к его месту упокоения на Аскольдовой могиле пришли добровольцы батальона "Волки Да Винчи". Почтив память павшего командира, воины приняли там присягу.

Почтить память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, пришли родственники, собратья и неравнодушные граждане. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Hromadske и Obozrevatel.

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В Киеве почтили память Героя Украины Дмитрия Коцюбайло

7 марта исполняется второй год, как отважный и легендарный воин Дмитрий Коцюбайшло погиб в боях за Бахмут. Командира батальона "Волки Да Винчи" похоронили в центре Киева на Аскольдовой могиле, где позже установили памятник Герою Украины.

Люди, которые пришли почтить память Дмитрия Коцюбайло, объединились в общей молитве, а после была совершена панихида.

Этот день объединяет боевое братство, а чин памяти сплачивает вокруг силы духа и победы "Да Винчи". Человека, ставшего символом поколения, положив всю свою молодость на алтарь борьбы,

– говорят бойцы батальона.

На Аскольдовой могиле почтили память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло / Фото Hromadske

В этот день на месте захоронения командира присягу на верность украинскому народу приняли новички батальона "Волки Да Винчи".

В Киеве состоялась присяга добровольцев "Волков Да Винчи" / Фото Obozrevatel

Невеста Дмитрия Алина Михайлова рассказала, что ее любимый считал батальон семьей. Теперь семья "Волков Да Винчи" пополнилась добровольцами, которые будут продолжать его дело с честью и достоинством.

Кто такой Дмитрий Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло стал самым молодым Героем Украины, звание получил еще при жизни. Он отдал жизнь в бою 7 марта 2023 года.

На фронт "Да Винчи" ушел в 18 лет, с 2014 года командовал взводом добровольцев, а в 2015 возглавил роту. Воин вернулся на фронт даже после ранений и с марта 2016 стал командиром 1 отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи", принадлежавший к Добровольческому украинскому корпусу "Правый сектор". Рота разрослась до батальона, который назвали в честь павшего командира Дмитрия Коцюбайло. Воины подразделения продолжают защищать Украину во время полномасштабного вторжения России.