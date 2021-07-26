В Киеве игрушечная лошадка предупреждает водителей о яме: некоторые назвали это искусством
Источник:"Нивки Разом"
В Киеве кто-то с юмором обустроил предупреждение о яме на дороге – в нее положили шину, доску, а ее якобы держит игрушечная лошадка. Детская игрушка привлекает внимание не только водителей. Своеобразный арт-объект заметили на Нивках – на улице Салютной, 29а.
Дорога ведет к гаражам. Кто обустроил такой "дорожный знак" – неизвестно. Он появился в провале вокруг канализационного люка.
И такое бывает В киевском метро переход "отремонтировали" скотчем: фото
Авангардизм или поп-арт
Автор сообщения в фейсбуке, который обнародовал фото, написал, что это, вероятно, произведение искусства.
Художественная инсталляция в переулке вблизи Салютной – Вирского. Задумался насчет определения жанра – формализм, авангардизм или поп-арт?,
– спрашивает он.
Яма с лошадкой / Фото сообщества "Нивки Разом"
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Ранее на сайте 24 канала говорилось о том, что в Киеве на Троещине кто-то довольно интересно решил оградить яму на асфальте – поставили 2 старых стула и обмотали лентой. В соцсетях насмехались над такой формой решения проблем города.