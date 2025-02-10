В укрытии Киева во время тревоги избили и ограбили пенсионерку: полиция задержала преступника
В Киеве во время воздушной тревоги в укрытии напали на пенсионерку и ограбили ее. Правоохранители уже задержали злоумышленника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно об ограблении женщины в укрытии Киева
В полиции отметили, что к ним поступило сообщение о нападении в подземном переходе. Заявительница рассказала, что во время воздушной тревоги направлялась в укрытие, где неизвестный мужчина вдруг напал на нее, начал бить и силой отобрал сумку.
В похищенной сумке были документы, золотые серьги, телефон и 44 тысячи гривен. После совершения преступления нападавший скрылся в неизвестном направлении,
– говорится в сообщении.
Оперативники совместно с сотрудниками отдела криминального анализа в ходе первоочередных розыскных мероприятий установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления.
В Киеве пожилую женщину избили и ограбили в укрытии во время тревоги / Фото полиции Киева
"Следователи изъяли вещественные доказательства – золотые украшения и часть похищенных денег потерпевшей", – объяснили в полиции.
Полицейские сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины, а именно грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.