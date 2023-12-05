В Киеве готовятся открыть главную елку страны к Николаю: вдохновляющие фото

В столице продолжаются последние приготовления к открытию елки. Новый год в 2024 году будут встречать на Софийской площади, как и несколько лет подряд. 24 Канал покажет фото киевской елки за день до официального открытия.

В понедельник, 4 декабря елку в Киеве установили за средства меценатов, но не украшали. Открыть ее должны ко Дню святого Николая, то есть в среду, 6 декабря, а простоит она до 10 января.

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В столице готовятся к открытию елки на Софийской площади

На фотографиях видно, что на площади уже стоит елка и ее уже украсили. Киевляне охотно фотографируются на фоне праздничного дерева, хотя работы продолжаются.

Елка в Киеве к Новому году 2024 / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

На дереве можно увидеть золотые, синие и белые украшения и много гирлянд, которые светятся приятным желтым светом. Венчает елку трезубец.

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Как в Киеве будут праздновать Новый год 2024