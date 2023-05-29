В Киеве мощно уничтожили российскую ракету: КГВА показала тушение обломка

Днем 29 мая во время тревоги взрывы прогремели в Киеве. К счастью, в столице сработала ПВО.

На место падения обломка ракеты прибыли спасатели. Местные власти уже показали, как тушили уничтоженную вражескую цель.

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Как в Киеве тушили вражескую ракету

КГВА показала снимок, на котором видно тушение обломка в Оболонском районе Киева.



Спасатели тушат российскую ракету / фото КГВА

Отметим, что именно там обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Поэтому спасательно-пожарные службы тушат их.



Как загорелась ракета / фото Виталия Кличко

Также обломки рухнули в Подольском районе столицы, добавили в КГВА. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализован. Медики госпитализировали одного раненого.

Также ПВО работала в Деснянском районе Киева.

Кроме того, в Подольском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место.